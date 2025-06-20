- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
509
利益トレード:
342 (67.19%)
損失トレード:
167 (32.81%)
ベストトレード:
9.76 USD
最悪のトレード:
-15.24 USD
総利益:
326.59 USD (27 498 pips)
総損失:
-210.00 USD (16 858 pips)
最大連続の勝ち:
16 (7.34 USD)
最大連続利益:
16.56 USD (4)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
5.02%
最大入金額:
94.97%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
26 分
リカバリーファクター:
7.29
長いトレード:
282 (55.40%)
短いトレード:
227 (44.60%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
0.23 USD
平均利益:
0.95 USD
平均損失:
-1.26 USD
最大連続の負け:
5 (-8.06 USD)
最大連続損失:
-15.99 USD (4)
月間成長:
15.63%
年間予想:
189.69%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.53 USD
最大の:
15.99 USD (21.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.77% (15.99 USD)
エクイティによる:
29.13% (32.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|326
|XAUUSD
|139
|AUDJPY
|33
|GBPUSD
|5
|.US500Cash
|3
|.JP225Cash
|2
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|29
|XAUUSD
|87
|AUDJPY
|-2
|GBPUSD
|1
|.US500Cash
|1
|.JP225Cash
|1
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|8.5K
|AUDJPY
|-821
|GBPUSD
|46
|.US500Cash
|39
|.JP225Cash
|980
|USDJPY
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.76 USD
最悪のトレード: -15 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +7.34 USD
最大連続損失: -8.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.15 × 13
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
45 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Traders 100% manual e com risco controlado.
Siga meus sinais e desfrute de lucros mensais consistentes e constantes!
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
37 USD/月
165%
0
0
USD
USD
236
USD
USD
27
0%
509
67%
5%
1.55
0.23
USD
USD
29%
1:300