트레이드:
517
이익 거래:
348 (67.31%)
손실 거래:
169 (32.69%)
최고의 거래:
9.76 USD
최악의 거래:
-15.24 USD
총 수익:
332.47 USD (27 789 pips)
총 손실:
-212.33 USD (16 962 pips)
연속 최대 이익:
16 (7.34 USD)
연속 최대 이익:
16.56 USD (4)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
5.02%
최대 입금량:
94.97%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
26 분
회복 요인:
7.51
롱(주식매수):
287 (55.51%)
숏(주식차입매도):
230 (44.49%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
0.23 USD
평균 이익:
0.96 USD
평균 손실:
-1.26 USD
연속 최대 손실:
5 (-8.06 USD)
연속 최대 손실:
-15.99 USD (4)
월별 성장률:
10.64%
연간 예측:
129.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.53 USD
최대한의:
15.99 USD (21.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.77% (15.99 USD)
자본금별:
29.13% (32.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|331
|XAUUSD
|142
|AUDJPY
|33
|GBPUSD
|5
|.US500Cash
|3
|.JP225Cash
|2
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|31
|XAUUSD
|90
|AUDJPY
|-2
|GBPUSD
|1
|.US500Cash
|1
|.JP225Cash
|1
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|2.0K
|XAUUSD
|8.6K
|AUDJPY
|-821
|GBPUSD
|46
|.US500Cash
|39
|.JP225Cash
|980
|USDJPY
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.15 × 13
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
리뷰 없음
