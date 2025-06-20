SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Ed TOP 2025
Edvaldo Marcos

Ed TOP 2025

Edvaldo Marcos
0 comentarios
Fiabilidad
27 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 165%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
509
Transacciones Rentables:
342 (67.19%)
Transacciones Irrentables:
167 (32.81%)
Mejor transacción:
9.76 USD
Peor transacción:
-15.24 USD
Beneficio Bruto:
326.59 USD (27 498 pips)
Pérdidas Brutas:
-210.00 USD (16 858 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (7.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.56 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
5.02%
Carga máxima del depósito:
94.97%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
7.29
Transacciones Largas:
282 (55.40%)
Transacciones Cortas:
227 (44.60%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
0.23 USD
Beneficio medio:
0.95 USD
Pérdidas medias:
-1.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-8.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.99 USD (4)
Crecimiento al mes:
15.63%
Pronóstico anual:
189.69%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.53 USD
Máxima:
15.99 USD (21.77%)
Reducción relativa:
De balance:
21.77% (15.99 USD)
De fondos:
29.13% (32.83 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 326
XAUUSD 139
AUDJPY 33
GBPUSD 5
.US500Cash 3
.JP225Cash 2
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 29
XAUUSD 87
AUDJPY -2
GBPUSD 1
.US500Cash 1
.JP225Cash 1
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.9K
XAUUSD 8.5K
AUDJPY -821
GBPUSD 46
.US500Cash 39
.JP225Cash 980
USDJPY 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.76 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +7.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 223
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.15 × 13
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5
otros 45...
Traders 100% manual e com risco controlado.

Siga meus sinais e desfrute de lucros mensais consistentes e constantes!

No hay comentarios
2025.08.29 18:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 18:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 15:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.01 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.27 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 15:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.20 15:27
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.06.20 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.20 15:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Ed TOP 2025
37 USD al mes
165%
0
0
USD
236
USD
27
0%
509
67%
5%
1.55
0.23
USD
29%
1:300
