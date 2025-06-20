- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
509
Transacciones Rentables:
342 (67.19%)
Transacciones Irrentables:
167 (32.81%)
Mejor transacción:
9.76 USD
Peor transacción:
-15.24 USD
Beneficio Bruto:
326.59 USD (27 498 pips)
Pérdidas Brutas:
-210.00 USD (16 858 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (7.34 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.56 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
5.02%
Carga máxima del depósito:
94.97%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
7.29
Transacciones Largas:
282 (55.40%)
Transacciones Cortas:
227 (44.60%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
0.23 USD
Beneficio medio:
0.95 USD
Pérdidas medias:
-1.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-8.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.99 USD (4)
Crecimiento al mes:
15.63%
Pronóstico anual:
189.69%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.53 USD
Máxima:
15.99 USD (21.77%)
Reducción relativa:
De balance:
21.77% (15.99 USD)
De fondos:
29.13% (32.83 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|326
|XAUUSD
|139
|AUDJPY
|33
|GBPUSD
|5
|.US500Cash
|3
|.JP225Cash
|2
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|29
|XAUUSD
|87
|AUDJPY
|-2
|GBPUSD
|1
|.US500Cash
|1
|.JP225Cash
|1
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|8.5K
|AUDJPY
|-821
|GBPUSD
|46
|.US500Cash
|39
|.JP225Cash
|980
|USDJPY
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.76 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +7.34 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.15 × 13
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
otros 45...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Traders 100% manual e com risco controlado.
Siga meus sinais e desfrute de lucros mensais consistentes e constantes!
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
37 USD al mes
165%
0
0
USD
USD
236
USD
USD
27
0%
509
67%
5%
1.55
0.23
USD
USD
29%
1:300