Всего трейдов:
509
Прибыльных трейдов:
342 (67.19%)
Убыточных трейдов:
167 (32.81%)
Лучший трейд:
9.76 USD
Худший трейд:
-15.24 USD
Общая прибыль:
326.59 USD (27 498 pips)
Общий убыток:
-210.00 USD (16 858 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (7.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.56 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
5.02%
Макс. загрузка депозита:
94.97%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
7.29
Длинных трейдов:
282 (55.40%)
Коротких трейдов:
227 (44.60%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-1.26 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-8.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.99 USD (4)
Прирост в месяц:
15.63%
Годовой прогноз:
189.69%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.53 USD
Максимальная:
15.99 USD (21.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.77% (15.99 USD)
По эквити:
29.13% (32.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|326
|XAUUSD
|139
|AUDJPY
|33
|GBPUSD
|5
|.US500Cash
|3
|.JP225Cash
|2
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|29
|XAUUSD
|87
|AUDJPY
|-2
|GBPUSD
|1
|.US500Cash
|1
|.JP225Cash
|1
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|8.5K
|AUDJPY
|-821
|GBPUSD
|46
|.US500Cash
|39
|.JP225Cash
|980
|USDJPY
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.15 × 13
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
Traders 100% manual e com risco controlado.
Siga meus sinais e desfrute de lucros mensais consistentes e constantes!
