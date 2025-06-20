СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ed TOP 2025
Edvaldo Marcos

Ed TOP 2025

Edvaldo Marcos
0 отзывов
Надежность
27 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 165%
прирост с 2025 165%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
509
Прибыльных трейдов:
342 (67.19%)
Убыточных трейдов:
167 (32.81%)
Лучший трейд:
9.76 USD
Худший трейд:
-15.24 USD
Общая прибыль:
326.59 USD (27 498 pips)
Общий убыток:
-210.00 USD (16 858 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (7.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.56 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
5.02%
Макс. загрузка депозита:
94.97%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
7.29
Длинных трейдов:
282 (55.40%)
Коротких трейдов:
227 (44.60%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
0.23 USD
Средняя прибыль:
0.95 USD
Средний убыток:
-1.26 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-8.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.99 USD (4)
Прирост в месяц:
15.63%
Годовой прогноз:
189.69%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.53 USD
Максимальная:
15.99 USD (21.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.77% (15.99 USD)
По эквити:
29.13% (32.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 326
XAUUSD 139
AUDJPY 33
GBPUSD 5
.US500Cash 3
.JP225Cash 2
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 29
XAUUSD 87
AUDJPY -2
GBPUSD 1
.US500Cash 1
.JP225Cash 1
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.9K
XAUUSD 8.5K
AUDJPY -821
GBPUSD 46
.US500Cash 39
.JP225Cash 980
USDJPY 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.76 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +7.34 USD
Макс. убыток в серии: -8.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 223
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.15 × 13
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5

Traders 100% manual e com risco controlado.

Siga meus sinais e desfrute de lucros mensais consistentes e constantes!

Нет отзывов
2025.08.29 18:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 18:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 15:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.01 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.27 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 15:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.20 15:27
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.06.20 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.20 15:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ed TOP 2025
37 USD в месяц
165%
0
0
USD
236
USD
27
0%
509
67%
5%
1.55
0.23
USD
29%
1:300
