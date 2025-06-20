- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
199
Kârla kapanan işlemler:
121 (60.80%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (39.20%)
En iyi işlem:
9.02 USD
En kötü işlem:
-9.04 USD
Brüt kâr:
141.71 USD (15 143 pips)
Brüt zarar:
-95.87 USD (8 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (9.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.56 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
7.06%
Maks. mevduat yükü:
78.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
2.87
Alış işlemleri:
113 (56.78%)
Satış işlemleri:
86 (43.22%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
1.17 USD
Ortalama zarar:
-1.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.99 USD (4)
Aylık büyüme:
16.70%
Yıllık tahmin:
202.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.53 USD
Maksimum:
15.99 USD (21.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.77% (15.99 USD)
Varlığa göre:
29.13% (32.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|146
|XAUUSD
|51
|.JP225Cash
|2
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|11
|XAUUSD
|35
|.JP225Cash
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.4K
|XAUUSD
|3.8K
|.JP225Cash
|980
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.02 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +9.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live04
|0.44 × 333
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.55 × 77
|
RoboForex-ECN-3
|0.78 × 131
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.93 × 14
|
AMarkets-Real
|0.96 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 368
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
EGlobalTrade-Cent1
|1.45 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|1.60 × 43
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.65 × 693
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
USD
121
USD
USD
15
0%
199
60%
7%
1.47
0.23
USD
USD
29%
1:300