Edvaldo Marcos

Ed TOP 2025

Edvaldo Marcos
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
199
Kârla kapanan işlemler:
121 (60.80%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (39.20%)
En iyi işlem:
9.02 USD
En kötü işlem:
-9.04 USD
Brüt kâr:
141.71 USD (15 143 pips)
Brüt zarar:
-95.87 USD (8 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (9.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.56 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
7.06%
Maks. mevduat yükü:
78.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
2.87
Alış işlemleri:
113 (56.78%)
Satış işlemleri:
86 (43.22%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
1.17 USD
Ortalama zarar:
-1.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.99 USD (4)
Aylık büyüme:
16.70%
Yıllık tahmin:
202.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.53 USD
Maksimum:
15.99 USD (21.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.77% (15.99 USD)
Varlığa göre:
29.13% (32.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 146
XAUUSD 51
.JP225Cash 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 11
XAUUSD 35
.JP225Cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.4K
XAUUSD 3.8K
.JP225Cash 980
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.02 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +9.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
GerchikCo-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
Tickmill-Live04
0.44 × 333
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.55 × 77
RoboForex-ECN-3
0.78 × 131
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.93 × 14
AMarkets-Real
0.96 × 27
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 368
Hankotrade-Live
1.40 × 5
EGlobalTrade-Cent1
1.45 × 11
Alpari-Pro.ECN
1.60 × 43
TMGM.TradeMax-Live7
1.65 × 693
33 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.29 18:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 18:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 15:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.01 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.27 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 15:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.20 15:27
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.06.20 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.20 15:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
