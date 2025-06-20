- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
509
Negociações com lucro:
342 (67.19%)
Negociações com perda:
167 (32.81%)
Melhor negociação:
9.76 USD
Pior negociação:
-15.24 USD
Lucro bruto:
326.59 USD (27 498 pips)
Perda bruta:
-210.00 USD (16 858 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (7.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.56 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
5.02%
Depósito máximo carregado:
94.97%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
7.29
Negociações longas:
282 (55.40%)
Negociações curtas:
227 (44.60%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
0.23 USD
Lucro médio:
0.95 USD
Perda média:
-1.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-8.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.99 USD (4)
Crescimento mensal:
15.63%
Previsão anual:
189.69%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.53 USD
Máximo:
15.99 USD (21.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.77% (15.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.13% (32.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|326
|XAUUSD
|139
|AUDJPY
|33
|GBPUSD
|5
|.US500Cash
|3
|.JP225Cash
|2
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|29
|XAUUSD
|87
|AUDJPY
|-2
|GBPUSD
|1
|.US500Cash
|1
|.JP225Cash
|1
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|8.5K
|AUDJPY
|-821
|GBPUSD
|46
|.US500Cash
|39
|.JP225Cash
|980
|USDJPY
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.76 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +7.34 USD
Máxima perda consecutiva: -8.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.15 × 13
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
Traders 100% manual e com risco controlado.
Siga meus sinais e desfrute de lucros mensais consistentes e constantes!
