Edvaldo Marcos

Ed TOP 2025

Edvaldo Marcos
0 comentários
Confiabilidade
27 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 37 USD por mês
crescimento desde 2025 165%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
509
Negociações com lucro:
342 (67.19%)
Negociações com perda:
167 (32.81%)
Melhor negociação:
9.76 USD
Pior negociação:
-15.24 USD
Lucro bruto:
326.59 USD (27 498 pips)
Perda bruta:
-210.00 USD (16 858 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (7.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.56 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
5.02%
Depósito máximo carregado:
94.97%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
26 minutos
Fator de recuperação:
7.29
Negociações longas:
282 (55.40%)
Negociações curtas:
227 (44.60%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
0.23 USD
Lucro médio:
0.95 USD
Perda média:
-1.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-8.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15.99 USD (4)
Crescimento mensal:
15.63%
Previsão anual:
189.69%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.53 USD
Máximo:
15.99 USD (21.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.77% (15.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.13% (32.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 326
XAUUSD 139
AUDJPY 33
GBPUSD 5
.US500Cash 3
.JP225Cash 2
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 29
XAUUSD 87
AUDJPY -2
GBPUSD 1
.US500Cash 1
.JP225Cash 1
USDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.9K
XAUUSD 8.5K
AUDJPY -821
GBPUSD 46
.US500Cash 39
.JP225Cash 980
USDJPY 32
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.76 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +7.34 USD
Máxima perda consecutiva: -8.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 223
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.15 × 13
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5
45 mais ...
Traders 100% manual e com risco controlado.

Siga meus sinais e desfrute de lucros mensais consistentes e constantes!

Sem comentários
2025.08.29 18:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 18:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 15:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.01 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.27 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 15:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.20 15:27
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.06.20 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.20 15:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ed TOP 2025
37 USD por mês
165%
0
0
USD
236
USD
27
0%
509
67%
5%
1.55
0.23
USD
29%
1:300
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.