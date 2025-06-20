- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
509
盈利交易:
342 (67.19%)
亏损交易:
167 (32.81%)
最好交易:
9.76 USD
最差交易:
-15.24 USD
毛利:
326.59 USD (27 498 pips)
毛利亏损:
-210.00 USD (16 858 pips)
最大连续赢利:
16 (7.34 USD)
最大连续盈利:
16.56 USD (4)
夏普比率:
0.13
交易活动:
5.02%
最大入金加载:
94.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
7.29
长期交易:
282 (55.40%)
短期交易:
227 (44.60%)
利润因子:
1.56
预期回报:
0.23 USD
平均利润:
0.95 USD
平均损失:
-1.26 USD
最大连续失误:
5 (-8.06 USD)
最大连续亏损:
-15.99 USD (4)
每月增长:
15.63%
年度预测:
189.69%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.53 USD
最大值:
15.99 USD (21.77%)
相对跌幅:
结余:
21.77% (15.99 USD)
净值:
29.13% (32.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|326
|XAUUSD
|139
|AUDJPY
|33
|GBPUSD
|5
|.US500Cash
|3
|.JP225Cash
|2
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|29
|XAUUSD
|87
|AUDJPY
|-2
|GBPUSD
|1
|.US500Cash
|1
|.JP225Cash
|1
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|8.5K
|AUDJPY
|-821
|GBPUSD
|46
|.US500Cash
|39
|.JP225Cash
|980
|USDJPY
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.76 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +7.34 USD
最大连续亏损: -8.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 223
|
Tickmill-Live04
|0.53 × 898
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
TitanFX-01
|0.72 × 96
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.81 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.94 × 50
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.15 × 13
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
Traders 100% manual e com risco controlado.
Siga meus sinais e desfrute de lucros mensais consistentes e constantes!
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月37 USD
165%
0
0
USD
USD
236
USD
USD
27
0%
509
67%
5%
1.55
0.23
USD
USD
29%
1:300