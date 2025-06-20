- Wachstum
Trades insgesamt:
509
Gewinntrades:
342 (67.19%)
Verlusttrades:
167 (32.81%)
Bester Trade:
9.76 USD
Schlechtester Trade:
-15.24 USD
Bruttoprofit:
326.59 USD (27 498 pips)
Bruttoverlust:
-210.00 USD (16 858 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (7.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.56 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
5.02%
Max deposit load:
94.97%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
26 Minuten
Erholungsfaktor:
7.29
Long-Positionen:
282 (55.40%)
Short-Positionen:
227 (44.60%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
0.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-8.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.99 USD (4)
Wachstum pro Monat :
15.63%
Jahresprognose:
189.69%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.53 USD
Maximaler:
15.99 USD (21.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.77% (15.99 USD)
Kapital:
29.13% (32.83 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|326
|XAUUSD
|139
|AUDJPY
|33
|GBPUSD
|5
|.US500Cash
|3
|.JP225Cash
|2
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|29
|XAUUSD
|87
|AUDJPY
|-2
|GBPUSD
|1
|.US500Cash
|1
|.JP225Cash
|1
|USDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.9K
|XAUUSD
|8.5K
|AUDJPY
|-821
|GBPUSD
|46
|.US500Cash
|39
|.JP225Cash
|980
|USDJPY
|32
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Bester Trade: +9.76 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
