Edvaldo Marcos

Ed TOP 2025

Edvaldo Marcos
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 37 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 165%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
509
Gewinntrades:
342 (67.19%)
Verlusttrades:
167 (32.81%)
Bester Trade:
9.76 USD
Schlechtester Trade:
-15.24 USD
Bruttoprofit:
326.59 USD (27 498 pips)
Bruttoverlust:
-210.00 USD (16 858 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (7.34 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.56 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
5.02%
Max deposit load:
94.97%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
26 Minuten
Erholungsfaktor:
7.29
Long-Positionen:
282 (55.40%)
Short-Positionen:
227 (44.60%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
0.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-8.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.99 USD (4)
Wachstum pro Monat :
15.63%
Jahresprognose:
189.69%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.53 USD
Maximaler:
15.99 USD (21.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.77% (15.99 USD)
Kapital:
29.13% (32.83 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 326
XAUUSD 139
AUDJPY 33
GBPUSD 5
.US500Cash 3
.JP225Cash 2
USDJPY 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 29
XAUUSD 87
AUDJPY -2
GBPUSD 1
.US500Cash 1
.JP225Cash 1
USDJPY 0
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.9K
XAUUSD 8.5K
AUDJPY -821
GBPUSD 46
.US500Cash 39
.JP225Cash 980
USDJPY 32
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.76 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7.34 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live25
0.46 × 41
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 2
RoboForex-ECN-3
0.52 × 223
Tickmill-Live04
0.53 × 898
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
TitanFX-01
0.72 × 96
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.81 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.94 × 50
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.15 × 13
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
Hankotrade-Live
1.40 × 5
noch 45 ...
Traders 100% manual e com risco controlado.

Siga meus sinais e desfrute de lucros mensais consistentes e constantes!

Keine Bewertungen
2025.08.29 18:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 18:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 15:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 23:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 14:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.01 15:13
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.01 14:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.27 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.27 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 15:27
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.20 15:27
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.06.20 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.20 15:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.