- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6 126
利益トレード:
4 986 (81.39%)
損失トレード:
1 140 (18.61%)
ベストトレード:
46.00 USD
最悪のトレード:
-96.51 USD
総利益:
6 138.49 USD (369 852 pips)
総損失:
-3 802.86 USD (255 319 pips)
最大連続の勝ち:
36 (38.94 USD)
最大連続利益:
102.37 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
61.11%
最大入金額:
5.32%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
8.79
長いトレード:
2 604 (42.51%)
短いトレード:
3 522 (57.49%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
1.23 USD
平均損失:
-3.34 USD
最大連続の負け:
13 (-42.11 USD)
最大連続損失:
-178.77 USD (2)
月間成長:
0.71%
年間予想:
10.84%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
265.62 USD (2.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.47% (266.10 USD)
エクイティによる:
9.76% (1 119.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD.vcn
|2366
|EURUSD.vcn
|2227
|EURGBP.vcn
|1533
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD.vcn
|853
|EURUSD.vcn
|709
|EURGBP.vcn
|774
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD.vcn
|46K
|EURUSD.vcn
|40K
|EURGBP.vcn
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +46.00 USD
最悪のトレード: -97 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +38.94 USD
最大連続損失: -42.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValetaxIntl-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Super stable grid system that gather my more than 10 years experience with EAs.
The system does not use lot multiplication at all.
The strategy based on analyzing the mutual price movement within the triangle: EUR-GBP-USD
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
23%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
52
99%
6 126
81%
61%
1.61
0.38
USD
USD
10%
1:300