シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Next Level
Elena Lysenkova

Next Level

Elena Lysenkova
レビュー0件
信頼性
52週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 23%
ValetaxIntl-Live2
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 126
利益トレード:
4 986 (81.39%)
損失トレード:
1 140 (18.61%)
ベストトレード:
46.00 USD
最悪のトレード:
-96.51 USD
総利益:
6 138.49 USD (369 852 pips)
総損失:
-3 802.86 USD (255 319 pips)
最大連続の勝ち:
36 (38.94 USD)
最大連続利益:
102.37 USD (6)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
61.11%
最大入金額:
5.32%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
8.79
長いトレード:
2 604 (42.51%)
短いトレード:
3 522 (57.49%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
1.23 USD
平均損失:
-3.34 USD
最大連続の負け:
13 (-42.11 USD)
最大連続損失:
-178.77 USD (2)
月間成長:
0.71%
年間予想:
10.84%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
265.62 USD (2.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.47% (266.10 USD)
エクイティによる:
9.76% (1 119.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD.vcn 2366
EURUSD.vcn 2227
EURGBP.vcn 1533
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD.vcn 853
EURUSD.vcn 709
EURGBP.vcn 774
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD.vcn 46K
EURUSD.vcn 40K
EURGBP.vcn 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +46.00 USD
最悪のトレード: -97 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +38.94 USD
最大連続損失: -42.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValetaxIntl-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Super stable grid system that gather my more than 10 years experience with EAs.
The system does not use lot multiplication at all.
The strategy based on analyzing the mutual price movement within the triangle: EUR-GBP-USD
レビューなし
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.29 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 09:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 18:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください