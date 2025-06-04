SinyallerBölümler
Elena Lysenkova

Next Level

Elena Lysenkova
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 21%
ValetaxIntl-Live2
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 357
Kârla kapanan işlemler:
4 374 (81.65%)
Zararla kapanan işlemler:
983 (18.35%)
En iyi işlem:
46.00 USD
En kötü işlem:
-96.51 USD
Brüt kâr:
5 625.23 USD (334 972 pips)
Brüt zarar:
-3 571.73 USD (236 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (38.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.37 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
70.09%
Maks. mevduat yükü:
5.32%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
158
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
7.73
Alış işlemleri:
2 241 (41.83%)
Satış işlemleri:
3 116 (58.17%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.38 USD
Ortalama kâr:
1.29 USD
Ortalama zarar:
-3.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-7.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.77 USD (2)
Aylık büyüme:
1.23%
Yıllık tahmin:
14.89%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
265.62 USD (2.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.47% (266.10 USD)
Varlığa göre:
9.76% (1 119.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.vcn 2044
EURUSD.vcn 1968
EURGBP.vcn 1345
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.vcn 740
EURUSD.vcn 634
EURGBP.vcn 681
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.vcn 42K
EURUSD.vcn 32K
EURGBP.vcn 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.00 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +38.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValetaxIntl-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Super stable grid system that gather my more than 10 years experience with EAs.
The system does not use lot multiplication at all.
The strategy based on analyzing the mutual price movement within the triangle: EUR-GBP-USD
İnceleme yok
2025.09.16 18:26
