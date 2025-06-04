SinaisSeções
Elena Lysenkova

Next Level

Elena Lysenkova
0 comentários
Confiabilidade
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 23%
ValetaxIntl-Live2
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 126
Negociações com lucro:
4 986 (81.39%)
Negociações com perda:
1 140 (18.61%)
Melhor negociação:
46.00 USD
Pior negociação:
-96.51 USD
Lucro bruto:
6 138.49 USD (369 852 pips)
Perda bruta:
-3 802.86 USD (255 319 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (38.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
102.37 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
61.11%
Depósito máximo carregado:
5.32%
Último negócio:
17 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
8.79
Negociações longas:
2 604 (42.51%)
Negociações curtas:
3 522 (57.49%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
0.38 USD
Lucro médio:
1.23 USD
Perda média:
-3.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-42.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-178.77 USD (2)
Crescimento mensal:
0.71%
Previsão anual:
10.84%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
265.62 USD (2.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.47% (266.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.76% (1 119.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD.vcn 2366
EURUSD.vcn 2227
EURGBP.vcn 1533
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD.vcn 853
EURUSD.vcn 709
EURGBP.vcn 774
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD.vcn 46K
EURUSD.vcn 40K
EURGBP.vcn 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.00 USD
Pior negociação: -97 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +38.94 USD
Máxima perda consecutiva: -42.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValetaxIntl-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Super stable grid system that gather my more than 10 years experience with EAs.
The system does not use lot multiplication at all.
The strategy based on analyzing the mutual price movement within the triangle: EUR-GBP-USD
Sem comentários
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.29 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 09:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 18:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copiar

