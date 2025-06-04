SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Next Level
Elena Lysenkova

Next Level

Elena Lysenkova
0 recensioni
Affidabilità
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 21%
ValetaxIntl-Live2
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 357
Profit Trade:
4 374 (81.65%)
Loss Trade:
983 (18.35%)
Best Trade:
46.00 USD
Worst Trade:
-96.51 USD
Profitto lordo:
5 625.23 USD (334 972 pips)
Perdita lorda:
-3 571.73 USD (236 536 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (38.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
70.09%
Massimo carico di deposito:
5.32%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
158
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
7.73
Long Trade:
2 241 (41.83%)
Short Trade:
3 116 (58.17%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-3.63 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-7.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-178.77 USD (2)
Crescita mensile:
1.23%
Previsione annuale:
14.89%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
265.62 USD (2.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.47% (266.10 USD)
Per equità:
9.76% (1 119.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD.vcn 2044
EURUSD.vcn 1968
EURGBP.vcn 1345
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD.vcn 740
EURUSD.vcn 634
EURGBP.vcn 681
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD.vcn 42K
EURUSD.vcn 32K
EURGBP.vcn 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.00 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.94 USD
Massima perdita consecutiva: -7.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Super stable grid system that gather my more than 10 years experience with EAs.
The system does not use lot multiplication at all.
The strategy based on analyzing the mutual price movement within the triangle: EUR-GBP-USD
Non ci sono recensioni
2025.09.16 18:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 19:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 15:13
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Next Level
30USD al mese
21%
0
0
USD
12K
USD
41
99%
5 357
81%
70%
1.57
0.38
USD
10%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.