- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 357
Profit Trade:
4 374 (81.65%)
Loss Trade:
983 (18.35%)
Best Trade:
46.00 USD
Worst Trade:
-96.51 USD
Profitto lordo:
5 625.23 USD (334 972 pips)
Perdita lorda:
-3 571.73 USD (236 536 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (38.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.37 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
70.09%
Massimo carico di deposito:
5.32%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
158
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
7.73
Long Trade:
2 241 (41.83%)
Short Trade:
3 116 (58.17%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
1.29 USD
Perdita media:
-3.63 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-7.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-178.77 USD (2)
Crescita mensile:
1.23%
Previsione annuale:
14.89%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
265.62 USD (2.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.47% (266.10 USD)
Per equità:
9.76% (1 119.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD.vcn
|2044
|EURUSD.vcn
|1968
|EURGBP.vcn
|1345
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD.vcn
|740
|EURUSD.vcn
|634
|EURGBP.vcn
|681
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD.vcn
|42K
|EURUSD.vcn
|32K
|EURGBP.vcn
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.00 USD
Worst Trade: -97 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +38.94 USD
Massima perdita consecutiva: -7.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Super stable grid system that gather my more than 10 years experience with EAs.
The system does not use lot multiplication at all.
The strategy based on analyzing the mutual price movement within the triangle: EUR-GBP-USD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
21%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
41
99%
5 357
81%
70%
1.57
0.38
USD
USD
10%
1:300