Elena Lysenkova

Next Level

Elena Lysenkova
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 21%
ValetaxIntl-Live2
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 353
Bénéfice trades:
4 370 (81.63%)
Perte trades:
983 (18.36%)
Meilleure transaction:
46.00 USD
Pire transaction:
-96.51 USD
Bénéfice brut:
5 624.01 USD (334 851 pips)
Perte brute:
-3 571.41 USD (236 536 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (38.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.37 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
70.09%
Charge de dépôt maximale:
5.32%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
159
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
7.73
Longs trades:
2 241 (41.86%)
Courts trades:
3 112 (58.14%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
0.38 USD
Bénéfice moyen:
1.29 USD
Perte moyenne:
-3.63 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-7.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-178.77 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.31%
Prévision annuelle:
15.89%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.12 USD
Maximal:
265.62 USD (2.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.47% (266.10 USD)
Par fonds propres:
9.76% (1 119.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.vcn 2042
EURUSD.vcn 1966
EURGBP.vcn 1345
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.vcn 739
EURUSD.vcn 634
EURGBP.vcn 681
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.vcn 42K
EURUSD.vcn 32K
EURGBP.vcn 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.00 USD
Pire transaction: -97 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +38.94 USD
Perte consécutive maximale: -7.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValetaxIntl-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Super stable grid system that gather my more than 10 years experience with EAs.
The system does not use lot multiplication at all.
The strategy based on analyzing the mutual price movement within the triangle: EUR-GBP-USD
Aucun avis
