Trades insgesamt:
6 126
Gewinntrades:
4 986 (81.39%)
Verlusttrades:
1 140 (18.61%)
Bester Trade:
46.00 USD
Schlechtester Trade:
-96.51 USD
Bruttoprofit:
6 138.49 USD (369 852 pips)
Bruttoverlust:
-3 802.86 USD (255 319 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (38.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
102.37 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
61.11%
Max deposit load:
5.32%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
8.79
Long-Positionen:
2 604 (42.51%)
Short-Positionen:
3 522 (57.49%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
0.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-42.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-178.77 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.71%
Jahresprognose:
10.84%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 USD
Maximaler:
265.62 USD (2.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.47% (266.10 USD)
Kapital:
9.76% (1 119.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD.vcn
|2366
|EURUSD.vcn
|2227
|EURGBP.vcn
|1533
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD.vcn
|853
|EURUSD.vcn
|709
|EURGBP.vcn
|774
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD.vcn
|46K
|EURUSD.vcn
|40K
|EURGBP.vcn
|28K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +46.00 USD
Schlechtester Trade: -97 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42.11 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValetaxIntl-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Super stable grid system that gather my more than 10 years experience with EAs.
The system does not use lot multiplication at all.
The strategy based on analyzing the mutual price movement within the triangle: EUR-GBP-USD
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
23%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
52
99%
6 126
81%
61%
1.61
0.38
USD
USD
10%
1:300