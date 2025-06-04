SignaleKategorien
Elena Lysenkova

Next Level

Elena Lysenkova
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
52 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 23%
ValetaxIntl-Live2
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 126
Gewinntrades:
4 986 (81.39%)
Verlusttrades:
1 140 (18.61%)
Bester Trade:
46.00 USD
Schlechtester Trade:
-96.51 USD
Bruttoprofit:
6 138.49 USD (369 852 pips)
Bruttoverlust:
-3 802.86 USD (255 319 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (38.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
102.37 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
61.11%
Max deposit load:
5.32%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
8.79
Long-Positionen:
2 604 (42.51%)
Short-Positionen:
3 522 (57.49%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
0.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-42.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-178.77 USD (2)
Wachstum pro Monat :
0.71%
Jahresprognose:
10.84%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 USD
Maximaler:
265.62 USD (2.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.47% (266.10 USD)
Kapital:
9.76% (1 119.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD.vcn 2366
EURUSD.vcn 2227
EURGBP.vcn 1533
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD.vcn 853
EURUSD.vcn 709
EURGBP.vcn 774
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD.vcn 46K
EURUSD.vcn 40K
EURGBP.vcn 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.00 USD
Schlechtester Trade: -97 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValetaxIntl-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Super stable grid system that gather my more than 10 years experience with EAs.
The system does not use lot multiplication at all.
The strategy based on analyzing the mutual price movement within the triangle: EUR-GBP-USD
Keine Bewertungen
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.29 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 09:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 18:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
