Elena Lysenkova

Next Level

Elena Lysenkova
0 comentarios
Fiabilidad
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 23%
ValetaxIntl-Live2
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 126
Transacciones Rentables:
4 986 (81.39%)
Transacciones Irrentables:
1 140 (18.61%)
Mejor transacción:
46.00 USD
Peor transacción:
-96.51 USD
Beneficio Bruto:
6 138.49 USD (369 852 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 802.86 USD (255 319 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (38.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
102.37 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
61.11%
Carga máxima del depósito:
5.32%
Último trade:
16 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
8.79
Transacciones Largas:
2 604 (42.51%)
Transacciones Cortas:
3 522 (57.49%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
0.38 USD
Beneficio medio:
1.23 USD
Pérdidas medias:
-3.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-42.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-178.77 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.71%
Pronóstico anual:
10.84%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
265.62 USD (2.46%)
Reducción relativa:
De balance:
2.47% (266.10 USD)
De fondos:
9.76% (1 119.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD.vcn 2366
EURUSD.vcn 2227
EURGBP.vcn 1533
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD.vcn 853
EURUSD.vcn 709
EURGBP.vcn 774
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD.vcn 46K
EURUSD.vcn 40K
EURGBP.vcn 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +46.00 USD
Peor transacción: -97 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +38.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ValetaxIntl-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Super stable grid system that gather my more than 10 years experience with EAs.
The system does not use lot multiplication at all.
The strategy based on analyzing the mutual price movement within the triangle: EUR-GBP-USD
No hay comentarios
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.29 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 09:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 18:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
