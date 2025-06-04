信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Next Level
Elena Lysenkova

Next Level

Elena Lysenkova
0条评论
可靠性
52
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 23%
ValetaxIntl-Live2
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 126
盈利交易:
4 986 (81.39%)
亏损交易:
1 140 (18.61%)
最好交易:
46.00 USD
最差交易:
-96.51 USD
毛利:
6 138.49 USD (369 852 pips)
毛利亏损:
-3 802.86 USD (255 319 pips)
最大连续赢利:
36 (38.94 USD)
最大连续盈利:
102.37 USD (6)
夏普比率:
0.08
交易活动:
61.11%
最大入金加载:
5.32%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
18 小时
采收率:
8.79
长期交易:
2 604 (42.51%)
短期交易:
3 522 (57.49%)
利润因子:
1.61
预期回报:
0.38 USD
平均利润:
1.23 USD
平均损失:
-3.34 USD
最大连续失误:
13 (-42.11 USD)
最大连续亏损:
-178.77 USD (2)
每月增长:
0.71%
年度预测:
10.84%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
265.62 USD (2.46%)
相对跌幅:
结余:
2.47% (266.10 USD)
净值:
9.76% (1 119.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD.vcn 2366
EURUSD.vcn 2227
EURGBP.vcn 1533
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD.vcn 853
EURUSD.vcn 709
EURGBP.vcn 774
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD.vcn 46K
EURUSD.vcn 40K
EURGBP.vcn 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.00 USD
最差交易: -97 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +38.94 USD
最大连续亏损: -42.11 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValetaxIntl-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Super stable grid system that gather my more than 10 years experience with EAs.
The system does not use lot multiplication at all.
The strategy based on analyzing the mutual price movement within the triangle: EUR-GBP-USD
没有评论
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.29 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 09:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 18:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
