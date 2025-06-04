СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Next Level
Elena Lysenkova

Next Level

Elena Lysenkova
0 отзывов
Надежность
52 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 23%
ValetaxIntl-Live2
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 126
Прибыльных трейдов:
4 986 (81.39%)
Убыточных трейдов:
1 140 (18.61%)
Лучший трейд:
46.00 USD
Худший трейд:
-96.51 USD
Общая прибыль:
6 138.49 USD (369 852 pips)
Общий убыток:
-3 802.86 USD (255 319 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (38.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
102.37 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
61.11%
Макс. загрузка депозита:
5.32%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
8.79
Длинных трейдов:
2 604 (42.51%)
Коротких трейдов:
3 522 (57.49%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
1.23 USD
Средний убыток:
-3.34 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-42.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-178.77 USD (2)
Прирост в месяц:
0.71%
Годовой прогноз:
10.84%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
265.62 USD (2.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.47% (266.10 USD)
По эквити:
9.76% (1 119.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD.vcn 2366
EURUSD.vcn 2227
EURGBP.vcn 1533
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD.vcn 853
EURUSD.vcn 709
EURGBP.vcn 774
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD.vcn 46K
EURUSD.vcn 40K
EURGBP.vcn 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.00 USD
Худший трейд: -97 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +38.94 USD
Макс. убыток в серии: -42.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Super stable grid system that gather my more than 10 years experience with EAs.
The system does not use lot multiplication at all.
The strategy based on analyzing the mutual price movement within the triangle: EUR-GBP-USD
Нет отзывов
2025.12.17 05:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.10.29 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 09:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.08 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 18:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 17:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 22:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
