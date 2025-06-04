- Прирост
Всего трейдов:
6 126
Прибыльных трейдов:
4 986 (81.39%)
Убыточных трейдов:
1 140 (18.61%)
Лучший трейд:
46.00 USD
Худший трейд:
-96.51 USD
Общая прибыль:
6 138.49 USD (369 852 pips)
Общий убыток:
-3 802.86 USD (255 319 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (38.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
102.37 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
61.11%
Макс. загрузка депозита:
5.32%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
8.79
Длинных трейдов:
2 604 (42.51%)
Коротких трейдов:
3 522 (57.49%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
1.23 USD
Средний убыток:
-3.34 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-42.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-178.77 USD (2)
Прирост в месяц:
0.71%
Годовой прогноз:
10.84%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
265.62 USD (2.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.47% (266.10 USD)
По эквити:
9.76% (1 119.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD.vcn
|2366
|EURUSD.vcn
|2227
|EURGBP.vcn
|1533
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD.vcn
|853
|EURUSD.vcn
|709
|EURGBP.vcn
|774
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD.vcn
|46K
|EURUSD.vcn
|40K
|EURGBP.vcn
|28K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +46.00 USD
Худший трейд: -97 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +38.94 USD
Макс. убыток в серии: -42.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValetaxIntl-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Super stable grid system that gather my more than 10 years experience with EAs.
The system does not use lot multiplication at all.
The strategy based on analyzing the mutual price movement within the triangle: EUR-GBP-USD
