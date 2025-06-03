- 成長
トレード:
321
利益トレード:
223 (69.47%)
損失トレード:
98 (30.53%)
ベストトレード:
120.96 USD
最悪のトレード:
-41.06 USD
総利益:
1 846.74 USD (182 226 pips)
総損失:
-1 137.91 USD (108 896 pips)
最大連続の勝ち:
18 (238.67 USD)
最大連続利益:
238.67 USD (18)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
15.85%
最大入金額:
24.07%
最近のトレード:
17 分前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
2.81
長いトレード:
199 (61.99%)
短いトレード:
122 (38.01%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
2.21 USD
平均利益:
8.28 USD
平均損失:
-11.61 USD
最大連続の負け:
8 (-65.79 USD)
最大連続損失:
-133.72 USD (4)
月間成長:
54.79%
年間予想:
664.83%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
49.14 USD
最大の:
252.22 USD (48.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.27% (186.40 USD)
エクイティによる:
35.32% (64.28 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|EURUSD
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|735
|EURUSD
|-26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|76K
|EURUSD
|-2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
ベストトレード: +120.96 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +238.67 USD
最大連続損失: -65.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live25"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 327
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 31
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 651
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 10767
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|1.35 × 3724
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live03
|1.47 × 1057
Trade only gold. No grid, no martingale.
