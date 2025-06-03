- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
143 (69.41%)
Loss Trade:
63 (30.58%)
Best Trade:
47.30 USD
Worst Trade:
-32.11 USD
Profitto lordo:
826.04 USD (79 328 pips)
Perdita lorda:
-626.76 USD (58 032 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (109.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.23 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
19.94%
Massimo carico di deposito:
24.07%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
119 (57.77%)
Short Trade:
87 (42.23%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
5.78 USD
Perdita media:
-9.95 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-24.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.04 USD (4)
Crescita mensile:
39.92%
Previsione annuale:
484.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.14 USD
Massimale:
186.40 USD (55.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.27% (186.40 USD)
Per equità:
35.32% (64.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|181
|EURUSD
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|225
|EURUSD
|-26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|EURUSD
|-2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +47.30 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +109.89 USD
Massima perdita consecutiva: -24.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 327
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 31
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 651
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 10767
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|1.35 × 3724
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live03
|1.47 × 1057
Trade only gold. No grid, no martingale.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
100%
0
0
USD
USD
399
USD
USD
18
100%
206
69%
20%
1.31
0.97
USD
USD
55%
1:500