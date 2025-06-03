SegnaliSezioni
Harry Gunadi Permana

Gold Focus

Harry Gunadi Permana
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 100%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
143 (69.41%)
Loss Trade:
63 (30.58%)
Best Trade:
47.30 USD
Worst Trade:
-32.11 USD
Profitto lordo:
826.04 USD (79 328 pips)
Perdita lorda:
-626.76 USD (58 032 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (109.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.23 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
19.94%
Massimo carico di deposito:
24.07%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.07
Long Trade:
119 (57.77%)
Short Trade:
87 (42.23%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
5.78 USD
Perdita media:
-9.95 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-24.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.04 USD (4)
Crescita mensile:
39.92%
Previsione annuale:
484.32%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.14 USD
Massimale:
186.40 USD (55.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.27% (186.40 USD)
Per equità:
35.32% (64.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 181
EURUSD 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 225
EURUSD -26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
EURUSD -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.30 USD
Worst Trade: -32 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +109.89 USD
Massima perdita consecutiva: -24.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
62 più
Trade only gold. No grid, no martingale.
Non ci sono recensioni
2025.10.02 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 15:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 23:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.29 23:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 17:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 00:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
