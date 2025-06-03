SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Focus
Harry Gunadi Permana

Gold Focus

Harry Gunadi Permana
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 888 USD al mes
incremento desde 2025 497%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
321
Transacciones Rentables:
223 (69.47%)
Transacciones Irrentables:
98 (30.53%)
Mejor transacción:
120.96 USD
Peor transacción:
-41.06 USD
Beneficio Bruto:
1 846.74 USD (182 226 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 137.91 USD (108 896 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (238.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
238.67 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
15.85%
Carga máxima del depósito:
24.07%
Último trade:
2 minutos
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.81
Transacciones Largas:
199 (61.99%)
Transacciones Cortas:
122 (38.01%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
2.21 USD
Beneficio medio:
8.28 USD
Pérdidas medias:
-11.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-65.79 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-133.72 USD (4)
Crecimiento al mes:
54.79%
Pronóstico anual:
664.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
49.14 USD
Máxima:
252.22 USD (48.55%)
Reducción relativa:
De balance:
55.27% (186.40 USD)
De fondos:
35.32% (64.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 296
EURUSD 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 735
EURUSD -26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 76K
EURUSD -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +120.96 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +238.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -65.79 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live25" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
otros 67...
Trade only gold. No grid, no martingale.
2025.12.30 01:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 15:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Focus
888 USD al mes
497%
0
0
USD
367
USD
30
100%
321
69%
16%
1.62
2.21
USD
55%
1:500
