Harry Gunadi Permana

Gold Focus

Harry Gunadi Permana
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 100%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
143 (69.41%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (30.58%)
En iyi işlem:
47.30 USD
En kötü işlem:
-32.11 USD
Brüt kâr:
826.04 USD (79 328 pips)
Brüt zarar:
-626.76 USD (58 032 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (109.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.23 USD (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
19.94%
Maks. mevduat yükü:
24.07%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.07
Alış işlemleri:
119 (57.77%)
Satış işlemleri:
87 (42.23%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
5.78 USD
Ortalama zarar:
-9.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-24.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-99.04 USD (4)
Aylık büyüme:
39.92%
Yıllık tahmin:
484.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.14 USD
Maksimum:
186.40 USD (55.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.27% (186.40 USD)
Varlığa göre:
35.32% (64.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 181
EURUSD 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 225
EURUSD -26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
EURUSD -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.30 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +109.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
62 daha fazla...
Trade only gold. No grid, no martingale.
İnceleme yok
2025.10.02 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 15:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 23:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.29 23:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 17:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 00:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Focus
