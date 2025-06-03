СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Focus
Harry Gunadi Permana

Gold Focus

Harry Gunadi Permana
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 888 USD в месяц
прирост с 2025 430%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
318
Прибыльных трейдов:
220 (69.18%)
Убыточных трейдов:
98 (30.82%)
Лучший трейд:
120.96 USD
Худший трейд:
-41.06 USD
Общая прибыль:
1 805.07 USD (178 044 pips)
Общий убыток:
-1 137.91 USD (108 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (238.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
238.67 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
15.85%
Макс. загрузка депозита:
24.07%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.65
Длинных трейдов:
199 (62.58%)
Коротких трейдов:
119 (37.42%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
2.10 USD
Средняя прибыль:
8.20 USD
Средний убыток:
-11.61 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-65.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.72 USD (4)
Прирост в месяц:
41.58%
Годовой прогноз:
504.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
49.14 USD
Максимальная:
252.22 USD (48.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.27% (186.40 USD)
По эквити:
35.32% (64.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 293
EURUSD 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 693
EURUSD -26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 72K
EURUSD -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +120.96 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +238.67 USD
Макс. убыток в серии: -65.79 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
еще 67...
Trade only gold. No grid, no martingale.
Нет отзывов
2025.12.30 01:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 15:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.