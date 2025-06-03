- Прирост
Всего трейдов:
318
Прибыльных трейдов:
220 (69.18%)
Убыточных трейдов:
98 (30.82%)
Лучший трейд:
120.96 USD
Худший трейд:
-41.06 USD
Общая прибыль:
1 805.07 USD (178 044 pips)
Общий убыток:
-1 137.91 USD (108 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (238.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
238.67 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
15.85%
Макс. загрузка депозита:
24.07%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.65
Длинных трейдов:
199 (62.58%)
Коротких трейдов:
119 (37.42%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
2.10 USD
Средняя прибыль:
8.20 USD
Средний убыток:
-11.61 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-65.79 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.72 USD (4)
Прирост в месяц:
41.58%
Годовой прогноз:
504.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
49.14 USD
Максимальная:
252.22 USD (48.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.27% (186.40 USD)
По эквити:
35.32% (64.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|293
|EURUSD
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|693
|EURUSD
|-26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|72K
|EURUSD
|-2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +120.96 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +238.67 USD
Макс. убыток в серии: -65.79 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 327
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 31
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 651
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 10767
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|1.35 × 3724
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live03
|1.47 × 1057
Trade only gold. No grid, no martingale.
Нет отзывов
