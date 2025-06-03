SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Focus
Harry Gunadi Permana

Gold Focus

Harry Gunadi Permana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 888 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 497%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
321
Gewinntrades:
223 (69.47%)
Verlusttrades:
98 (30.53%)
Bester Trade:
120.96 USD
Schlechtester Trade:
-41.06 USD
Bruttoprofit:
1 846.74 USD (182 226 pips)
Bruttoverlust:
-1 137.91 USD (108 896 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (238.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
238.67 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
15.85%
Max deposit load:
24.07%
Letzter Trade:
31 Minuten
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
2.81
Long-Positionen:
199 (61.99%)
Short-Positionen:
122 (38.01%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
2.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-65.79 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-133.72 USD (4)
Wachstum pro Monat :
54.79%
Jahresprognose:
664.83%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
49.14 USD
Maximaler:
252.22 USD (48.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.27% (186.40 USD)
Kapital:
35.32% (64.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 296
EURUSD 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 735
EURUSD -26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 76K
EURUSD -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +120.96 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +238.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -65.79 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live25" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
Trade only gold. No grid, no martingale.
Keine Bewertungen
2025.12.31 06:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 01:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold Focus
888 USD pro Monat
497%
0
0
USD
372
USD
31
100%
321
69%
16%
1.62
2.21
USD
55%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.