Harry Gunadi Permana

Gold Focus

Harry Gunadi Permana
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 100%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
206
Bénéfice trades:
143 (69.41%)
Perte trades:
63 (30.58%)
Meilleure transaction:
47.30 USD
Pire transaction:
-32.11 USD
Bénéfice brut:
826.04 USD (79 328 pips)
Perte brute:
-626.76 USD (58 032 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (109.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
167.23 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
19.94%
Charge de dépôt maximale:
24.07%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.07
Longs trades:
119 (57.77%)
Courts trades:
87 (42.23%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
0.97 USD
Bénéfice moyen:
5.78 USD
Perte moyenne:
-9.95 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-24.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-99.04 USD (4)
Croissance mensuelle:
39.92%
Prévision annuelle:
484.32%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
49.14 USD
Maximal:
186.40 USD (55.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.27% (186.40 USD)
Par fonds propres:
35.32% (64.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 181
EURUSD 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 225
EURUSD -26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
EURUSD -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.30 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +109.89 USD
Perte consécutive maximale: -24.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
62 plus...
Trade only gold. No grid, no martingale.
Aucun avis
2025.10.02 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 15:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.08 00:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.29 23:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.29 23:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 17:52
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.27 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 00:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.26 00:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
