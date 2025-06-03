- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
318
盈利交易:
220 (69.18%)
亏损交易:
98 (30.82%)
最好交易:
120.96 USD
最差交易:
-41.06 USD
毛利:
1 805.07 USD (178 044 pips)
毛利亏损:
-1 137.91 USD (108 896 pips)
最大连续赢利:
18 (238.67 USD)
最大连续盈利:
238.67 USD (18)
夏普比率:
0.13
交易活动:
15.85%
最大入金加载:
24.07%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 小时
采收率:
2.65
长期交易:
199 (62.58%)
短期交易:
119 (37.42%)
利润因子:
1.59
预期回报:
2.10 USD
平均利润:
8.20 USD
平均损失:
-11.61 USD
最大连续失误:
8 (-65.79 USD)
最大连续亏损:
-133.72 USD (4)
每月增长:
41.58%
年度预测:
504.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
49.14 USD
最大值:
252.22 USD (48.55%)
相对跌幅:
结余:
55.27% (186.40 USD)
净值:
35.32% (64.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|293
|EURUSD
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|693
|EURUSD
|-26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|72K
|EURUSD
|-2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +120.96 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +238.67 USD
最大连续亏损: -65.79 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live25 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.54 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
ICMarketsSC-Live05
|0.81 × 16
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live04
|0.82 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|0.85 × 327
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 31
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 651
|
ICMarketsSC-Live23
|1.23 × 10767
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live25
|1.35 × 3724
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live03
|1.47 × 1057
Trade only gold. No grid, no martingale.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月888 USD
430%
0
0
USD
USD
326
USD
USD
30
100%
318
69%
16%
1.58
2.10
USD
USD
55%
1:500