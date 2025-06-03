SinaisSeções
Harry Gunadi Permana

Gold Focus

Harry Gunadi Permana
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 888 USD por mês
crescimento desde 2025 497%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
321
Negociações com lucro:
223 (69.47%)
Negociações com perda:
98 (30.53%)
Melhor negociação:
120.96 USD
Pior negociação:
-41.06 USD
Lucro bruto:
1 846.74 USD (182 226 pips)
Perda bruta:
-1 137.91 USD (108 896 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (238.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
238.67 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
15.85%
Depósito máximo carregado:
24.07%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
2.81
Negociações longas:
199 (61.99%)
Negociações curtas:
122 (38.01%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
2.21 USD
Lucro médio:
8.28 USD
Perda média:
-11.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-65.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-133.72 USD (4)
Crescimento mensal:
54.79%
Previsão anual:
664.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
49.14 USD
Máximo:
252.22 USD (48.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.27% (186.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.32% (64.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 296
EURUSD 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 735
EURUSD -26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 76K
EURUSD -2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +120.96 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +238.67 USD
Máxima perda consecutiva: -65.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live25" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.54 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live04
0.82 × 17
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 327
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 31
Tickmill-Live09
0.92 × 38
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 651
ICMarketsSC-Live23
1.23 × 10767
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live25
1.35 × 3724
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live03
1.47 × 1057
Trade only gold. No grid, no martingale.
Sem comentários
2025.12.31 06:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 01:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 22:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 18:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 16:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold Focus
888 USD por mês
497%
0
0
USD
372
USD
31
100%
321
69%
16%
1.62
2.21
USD
55%
1:500
