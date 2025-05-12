- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 959
利益トレード:
1 602 (81.77%)
損失トレード:
357 (18.22%)
ベストトレード:
186.08 USD
最悪のトレード:
-62.85 USD
総利益:
5 654.14 USD (417 242 pips)
総損失:
-2 319.37 USD (241 454 pips)
最大連続の勝ち:
33 (44.80 USD)
最大連続利益:
197.84 USD (6)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.95%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
14.00
長いトレード:
1 061 (54.16%)
短いトレード:
898 (45.84%)
プロフィットファクター:
2.44
期待されたペイオフ:
1.70 USD
平均利益:
3.53 USD
平均損失:
-6.50 USD
最大連続の負け:
5 (-169.39 USD)
最大連続損失:
-203.57 USD (4)
月間成長:
2.46%
年間予想:
29.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
238.27 USD (2.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.14% (238.27 USD)
エクイティによる:
42.85% (4 366.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|616
|EURJPY-VIP
|442
|GBPNZD-VIP
|372
|AUDCAD-VIP
|150
|AUDUSD-VIP
|117
|EURUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|82
|AUDNZD-VIP
|63
|EURCHF-VIP
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|483
|EURJPY-VIP
|288
|GBPNZD-VIP
|707
|AUDCAD-VIP
|291
|AUDUSD-VIP
|538
|EURUSD-VIP
|500
|AUDCHF-VIP
|268
|AUDNZD-VIP
|157
|EURCHF-VIP
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|23K
|EURJPY-VIP
|6.5K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|17K
|AUDUSD-VIP
|32K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|17K
|AUDNZD-VIP
|19K
|EURCHF-VIP
|5.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +186.08 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +44.80 USD
最大連続損失: -169.39 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし