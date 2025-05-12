- 자본
- 축소
트레이드:
2 019
이익 거래:
1 655 (81.97%)
손실 거래:
364 (18.03%)
최고의 거래:
186.08 USD
최악의 거래:
-62.85 USD
총 수익:
5 745.78 USD (427 407 pips)
총 손실:
-2 342.13 USD (244 824 pips)
연속 최대 이익:
33 (44.80 USD)
연속 최대 이익:
197.84 USD (6)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.28%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
14.28
롱(주식매수):
1 095 (54.23%)
숏(주식차입매도):
924 (45.77%)
수익 요인:
2.45
기대수익:
1.69 USD
평균 이익:
3.47 USD
평균 손실:
-6.43 USD
연속 최대 손실:
5 (-169.39 USD)
연속 최대 손실:
-203.57 USD (4)
월별 성장률:
2.28%
연간 예측:
27.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
238.27 USD (2.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.14% (238.27 USD)
자본금별:
56.10% (5 639.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|652
|EURJPY-VIP
|448
|GBPNZD-VIP
|381
|AUDCAD-VIP
|153
|AUDUSD-VIP
|119
|EURUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|84
|AUDNZD-VIP
|65
|EURCHF-VIP
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|508
|EURJPY-VIP
|292
|GBPNZD-VIP
|721
|AUDCAD-VIP
|295
|AUDUSD-VIP
|545
|EURUSD-VIP
|500
|AUDCHF-VIP
|277
|AUDNZD-VIP
|162
|EURCHF-VIP
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|24K
|EURJPY-VIP
|7.2K
|GBPNZD-VIP
|40K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|32K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|17K
|AUDNZD-VIP
|20K
|EURCHF-VIP
|5.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +186.08 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +44.80 USD
연속 최대 손실: -169.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음