시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129
Yui Ming Wan

YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 37%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 019
이익 거래:
1 655 (81.97%)
손실 거래:
364 (18.03%)
최고의 거래:
186.08 USD
최악의 거래:
-62.85 USD
총 수익:
5 745.78 USD (427 407 pips)
총 손실:
-2 342.13 USD (244 824 pips)
연속 최대 이익:
33 (44.80 USD)
연속 최대 이익:
197.84 USD (6)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.28%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
14.28
롱(주식매수):
1 095 (54.23%)
숏(주식차입매도):
924 (45.77%)
수익 요인:
2.45
기대수익:
1.69 USD
평균 이익:
3.47 USD
평균 손실:
-6.43 USD
연속 최대 손실:
5 (-169.39 USD)
연속 최대 손실:
-203.57 USD (4)
월별 성장률:
2.28%
연간 예측:
27.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
238.27 USD (2.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.14% (238.27 USD)
자본금별:
56.10% (5 639.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD-VIP 652
EURJPY-VIP 448
GBPNZD-VIP 381
AUDCAD-VIP 153
AUDUSD-VIP 119
EURUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 84
AUDNZD-VIP 65
EURCHF-VIP 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD-VIP 508
EURJPY-VIP 292
GBPNZD-VIP 721
AUDCAD-VIP 295
AUDUSD-VIP 545
EURUSD-VIP 500
AUDCHF-VIP 277
AUDNZD-VIP 162
EURCHF-VIP 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD-VIP 24K
EURJPY-VIP 7.2K
GBPNZD-VIP 40K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 32K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 17K
AUDNZD-VIP 20K
EURCHF-VIP 5.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +186.08 USD
최악의 거래: -63 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +44.80 USD
연속 최대 손실: -169.39 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.18 01:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 19:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
