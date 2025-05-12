SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129
Yui Ming Wan

YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 21%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 195
Profit Trade:
982 (82.17%)
Loss Trade:
213 (17.82%)
Best Trade:
186.08 USD
Worst Trade:
-62.85 USD
Profitto lordo:
3 567.62 USD (251 066 pips)
Perdita lorda:
-1 497.11 USD (146 063 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (56.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
197.84 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.36%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
73
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
8.69
Long Trade:
663 (55.48%)
Short Trade:
532 (44.52%)
Fattore di profitto:
2.38
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
3.63 USD
Perdita media:
-7.03 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-169.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-203.57 USD (4)
Crescita mensile:
3.74%
Previsione annuale:
45.35%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
238.27 USD (2.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.14% (238.27 USD)
Per equità:
18.01% (1 866.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD-VIP 371
EURJPY-VIP 267
GBPNZD-VIP 211
AUDCAD-VIP 91
AUDUSD-VIP 85
EURUSD-VIP 79
AUDCHF-VIP 48
AUDNZD-VIP 32
EURCHF-VIP 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD-VIP 279
EURJPY-VIP 123
GBPNZD-VIP 374
AUDCAD-VIP 178
AUDUSD-VIP 394
EURUSD-VIP 447
AUDCHF-VIP 151
AUDNZD-VIP 69
EURCHF-VIP 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD-VIP 11K
EURJPY-VIP -778
GBPNZD-VIP 25K
AUDCAD-VIP 9.6K
AUDUSD-VIP 23K
EURUSD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 9.9K
AUDNZD-VIP 9.9K
EURCHF-VIP 3.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +186.08 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +56.33 USD
Massima perdita consecutiva: -169.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.21 12:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 09:31
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 04:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 15:56
Share of trading days is too low
2025.05.12 15:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 14:56
Share of trading days is too low
2025.05.12 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 09:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.12 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.12 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129
30USD al mese
21%
0
0
USD
10K
USD
20
100%
1 195
82%
100%
2.38
1.73
USD
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.