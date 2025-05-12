- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 955
盈利交易:
1 599 (81.79%)
亏损交易:
356 (18.21%)
最好交易:
186.08 USD
最差交易:
-62.85 USD
毛利:
5 646.55 USD (416 468 pips)
毛利亏损:
-2 315.47 USD (240 882 pips)
最大连续赢利:
33 (44.80 USD)
最大连续盈利:
197.84 USD (6)
夏普比率:
0.17
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.95%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
50
平均持有时间:
3 天
采收率:
13.98
长期交易:
1 060 (54.22%)
短期交易:
895 (45.78%)
利润因子:
2.44
预期回报:
1.70 USD
平均利润:
3.53 USD
平均损失:
-6.50 USD
最大连续失误:
5 (-169.39 USD)
最大连续亏损:
-203.57 USD (4)
每月增长:
2.71%
年度预测:
32.83%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
238.27 USD (2.07%)
相对跌幅:
结余:
2.14% (238.27 USD)
净值:
42.85% (4 366.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|616
|EURJPY-VIP
|439
|GBPNZD-VIP
|371
|AUDCAD-VIP
|150
|AUDUSD-VIP
|117
|EURUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|82
|AUDNZD-VIP
|63
|EURCHF-VIP
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|483
|EURJPY-VIP
|286
|GBPNZD-VIP
|705
|AUDCAD-VIP
|291
|AUDUSD-VIP
|538
|EURUSD-VIP
|500
|AUDCHF-VIP
|268
|AUDNZD-VIP
|157
|EURCHF-VIP
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|23K
|EURJPY-VIP
|6.6K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|17K
|AUDUSD-VIP
|32K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|17K
|AUDNZD-VIP
|19K
|EURCHF-VIP
|5.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +186.08 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +44.80 USD
最大连续亏损: -169.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
