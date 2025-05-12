- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 959
Transacciones Rentables:
1 602 (81.77%)
Transacciones Irrentables:
357 (18.22%)
Mejor transacción:
186.08 USD
Peor transacción:
-62.85 USD
Beneficio Bruto:
5 654.14 USD (417 242 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 319.37 USD (241 454 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (44.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
197.84 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.95%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
14.00
Transacciones Largas:
1 061 (54.16%)
Transacciones Cortas:
898 (45.84%)
Factor de Beneficio:
2.44
Beneficio Esperado:
1.70 USD
Beneficio medio:
3.53 USD
Pérdidas medias:
-6.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-169.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-203.57 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.46%
Pronóstico anual:
29.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
238.27 USD (2.07%)
Reducción relativa:
De balance:
2.14% (238.27 USD)
De fondos:
42.85% (4 366.04 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|616
|EURJPY-VIP
|442
|GBPNZD-VIP
|372
|AUDCAD-VIP
|150
|AUDUSD-VIP
|117
|EURUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|82
|AUDNZD-VIP
|63
|EURCHF-VIP
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPAUD-VIP
|483
|EURJPY-VIP
|288
|GBPNZD-VIP
|707
|AUDCAD-VIP
|291
|AUDUSD-VIP
|538
|EURUSD-VIP
|500
|AUDCHF-VIP
|268
|AUDNZD-VIP
|157
|EURCHF-VIP
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPAUD-VIP
|23K
|EURJPY-VIP
|6.5K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|17K
|AUDUSD-VIP
|32K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|17K
|AUDNZD-VIP
|19K
|EURCHF-VIP
|5.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +186.08 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +44.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -169.39 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios