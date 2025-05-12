SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129
Yui Ming Wan

YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 36%
VTMarkets-Live 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 959
Transacciones Rentables:
1 602 (81.77%)
Transacciones Irrentables:
357 (18.22%)
Mejor transacción:
186.08 USD
Peor transacción:
-62.85 USD
Beneficio Bruto:
5 654.14 USD (417 242 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 319.37 USD (241 454 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (44.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
197.84 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.95%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
14.00
Transacciones Largas:
1 061 (54.16%)
Transacciones Cortas:
898 (45.84%)
Factor de Beneficio:
2.44
Beneficio Esperado:
1.70 USD
Beneficio medio:
3.53 USD
Pérdidas medias:
-6.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-169.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-203.57 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.46%
Pronóstico anual:
29.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
238.27 USD (2.07%)
Reducción relativa:
De balance:
2.14% (238.27 USD)
De fondos:
42.85% (4 366.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD-VIP 616
EURJPY-VIP 442
GBPNZD-VIP 372
AUDCAD-VIP 150
AUDUSD-VIP 117
EURUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 82
AUDNZD-VIP 63
EURCHF-VIP 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD-VIP 483
EURJPY-VIP 288
GBPNZD-VIP 707
AUDCAD-VIP 291
AUDUSD-VIP 538
EURUSD-VIP 500
AUDCHF-VIP 268
AUDNZD-VIP 157
EURCHF-VIP 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD-VIP 23K
EURJPY-VIP 6.5K
GBPNZD-VIP 38K
AUDCAD-VIP 17K
AUDUSD-VIP 32K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 17K
AUDNZD-VIP 19K
EURCHF-VIP 5.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +186.08 USD
Peor transacción: -63 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +44.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -169.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.18 01:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 19:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada