СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129
Yui Ming Wan

YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 36%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 954
Прибыльных трейдов:
1 598 (81.78%)
Убыточных трейдов:
356 (18.22%)
Лучший трейд:
186.08 USD
Худший трейд:
-62.85 USD
Общая прибыль:
5 645.80 USD (416 358 pips)
Общий убыток:
-2 315.47 USD (240 882 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (44.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
197.84 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.95%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
13.98
Длинных трейдов:
1 059 (54.20%)
Коротких трейдов:
895 (45.80%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
1.70 USD
Средняя прибыль:
3.53 USD
Средний убыток:
-6.50 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-169.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-203.57 USD (4)
Прирост в месяц:
2.94%
Годовой прогноз:
35.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
238.27 USD (2.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.14% (238.27 USD)
По эквити:
42.85% (4 366.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD-VIP 616
EURJPY-VIP 438
GBPNZD-VIP 371
AUDCAD-VIP 150
AUDUSD-VIP 117
EURUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 82
AUDNZD-VIP 63
EURCHF-VIP 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD-VIP 483
EURJPY-VIP 285
GBPNZD-VIP 705
AUDCAD-VIP 291
AUDUSD-VIP 538
EURUSD-VIP 500
AUDCHF-VIP 268
AUDNZD-VIP 157
EURCHF-VIP 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD-VIP 23K
EURJPY-VIP 6.5K
GBPNZD-VIP 38K
AUDCAD-VIP 17K
AUDUSD-VIP 32K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 17K
AUDNZD-VIP 19K
EURCHF-VIP 5.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +186.08 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +44.80 USD
Макс. убыток в серии: -169.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.18 01:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 19:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
