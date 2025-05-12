- Прирост
Всего трейдов:
1 954
Прибыльных трейдов:
1 598 (81.78%)
Убыточных трейдов:
356 (18.22%)
Лучший трейд:
186.08 USD
Худший трейд:
-62.85 USD
Общая прибыль:
5 645.80 USD (416 358 pips)
Общий убыток:
-2 315.47 USD (240 882 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (44.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
197.84 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.95%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
61
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
13.98
Длинных трейдов:
1 059 (54.20%)
Коротких трейдов:
895 (45.80%)
Профит фактор:
2.44
Мат. ожидание:
1.70 USD
Средняя прибыль:
3.53 USD
Средний убыток:
-6.50 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-169.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-203.57 USD (4)
Прирост в месяц:
2.94%
Годовой прогноз:
35.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
238.27 USD (2.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.14% (238.27 USD)
По эквити:
42.85% (4 366.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|616
|EURJPY-VIP
|438
|GBPNZD-VIP
|371
|AUDCAD-VIP
|150
|AUDUSD-VIP
|117
|EURUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|82
|AUDNZD-VIP
|63
|EURCHF-VIP
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|483
|EURJPY-VIP
|285
|GBPNZD-VIP
|705
|AUDCAD-VIP
|291
|AUDUSD-VIP
|538
|EURUSD-VIP
|500
|AUDCHF-VIP
|268
|AUDNZD-VIP
|157
|EURCHF-VIP
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|23K
|EURJPY-VIP
|6.5K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|17K
|AUDUSD-VIP
|32K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|17K
|AUDNZD-VIP
|19K
|EURCHF-VIP
|5.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +186.08 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +44.80 USD
Макс. убыток в серии: -169.39 USD
