Sinais / MetaTrader 4 / YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129
Yui Ming Wan

YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 36%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 959
Negociações com lucro:
1 602 (81.77%)
Negociações com perda:
357 (18.22%)
Melhor negociação:
186.08 USD
Pior negociação:
-62.85 USD
Lucro bruto:
5 654.14 USD (417 242 pips)
Perda bruta:
-2 319.37 USD (241 454 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (44.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
197.84 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.95%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
14.00
Negociações longas:
1 061 (54.16%)
Negociações curtas:
898 (45.84%)
Fator de lucro:
2.44
Valor esperado:
1.70 USD
Lucro médio:
3.53 USD
Perda média:
-6.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-169.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-203.57 USD (4)
Crescimento mensal:
2.46%
Previsão anual:
29.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
238.27 USD (2.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.14% (238.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.85% (4 366.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD-VIP 616
EURJPY-VIP 442
GBPNZD-VIP 372
AUDCAD-VIP 150
AUDUSD-VIP 117
EURUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 82
AUDNZD-VIP 63
EURCHF-VIP 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD-VIP 483
EURJPY-VIP 288
GBPNZD-VIP 707
AUDCAD-VIP 291
AUDUSD-VIP 538
EURUSD-VIP 500
AUDCHF-VIP 268
AUDNZD-VIP 157
EURCHF-VIP 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD-VIP 23K
EURJPY-VIP 6.5K
GBPNZD-VIP 38K
AUDCAD-VIP 17K
AUDUSD-VIP 32K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 17K
AUDNZD-VIP 19K
EURCHF-VIP 5.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +186.08 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +44.80 USD
Máxima perda consecutiva: -169.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.18 01:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 19:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
