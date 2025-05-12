- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 959
Negociações com lucro:
1 602 (81.77%)
Negociações com perda:
357 (18.22%)
Melhor negociação:
186.08 USD
Pior negociação:
-62.85 USD
Lucro bruto:
5 654.14 USD (417 242 pips)
Perda bruta:
-2 319.37 USD (241 454 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (44.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
197.84 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.95%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
14.00
Negociações longas:
1 061 (54.16%)
Negociações curtas:
898 (45.84%)
Fator de lucro:
2.44
Valor esperado:
1.70 USD
Lucro médio:
3.53 USD
Perda média:
-6.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-169.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-203.57 USD (4)
Crescimento mensal:
2.46%
Previsão anual:
29.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
238.27 USD (2.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.14% (238.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.85% (4 366.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|616
|EURJPY-VIP
|442
|GBPNZD-VIP
|372
|AUDCAD-VIP
|150
|AUDUSD-VIP
|117
|EURUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|82
|AUDNZD-VIP
|63
|EURCHF-VIP
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|483
|EURJPY-VIP
|288
|GBPNZD-VIP
|707
|AUDCAD-VIP
|291
|AUDUSD-VIP
|538
|EURUSD-VIP
|500
|AUDCHF-VIP
|268
|AUDNZD-VIP
|157
|EURCHF-VIP
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|23K
|EURJPY-VIP
|6.5K
|GBPNZD-VIP
|38K
|AUDCAD-VIP
|17K
|AUDUSD-VIP
|32K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|17K
|AUDNZD-VIP
|19K
|EURCHF-VIP
|5.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +186.08 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +44.80 USD
Máxima perda consecutiva: -169.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
