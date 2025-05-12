SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129
Yui Ming Wan

YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
VTMarkets-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 191
Bénéfice trades:
979 (82.19%)
Perte trades:
212 (17.80%)
Meilleure transaction:
186.08 USD
Pire transaction:
-62.85 USD
Bénéfice brut:
3 560.74 USD (250 366 pips)
Perte brute:
-1 493.54 USD (145 540 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (56.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
197.84 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.36%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
68
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
8.68
Longs trades:
660 (55.42%)
Courts trades:
531 (44.58%)
Facteur de profit:
2.38
Rendement attendu:
1.74 USD
Bénéfice moyen:
3.64 USD
Perte moyenne:
-7.05 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-169.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-203.57 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.70%
Prévision annuelle:
44.84%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
238.27 USD (2.07%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.14% (238.27 USD)
Par fonds propres:
18.01% (1 866.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD-VIP 368
EURJPY-VIP 267
GBPNZD-VIP 211
AUDCAD-VIP 90
AUDUSD-VIP 85
EURUSD-VIP 79
AUDCHF-VIP 48
AUDNZD-VIP 32
EURCHF-VIP 11
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 277
EURJPY-VIP 123
GBPNZD-VIP 374
AUDCAD-VIP 177
AUDUSD-VIP 394
EURUSD-VIP 447
AUDCHF-VIP 151
AUDNZD-VIP 69
EURCHF-VIP 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 11K
EURJPY-VIP -778
GBPNZD-VIP 25K
AUDCAD-VIP 9.5K
AUDUSD-VIP 23K
EURUSD-VIP 14K
AUDCHF-VIP 9.9K
AUDNZD-VIP 9.9K
EURCHF-VIP 3.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +186.08 USD
Pire transaction: -63 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +56.33 USD
Perte consécutive maximale: -169.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.07.21 12:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 09:31
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 04:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 15:56
Share of trading days is too low
2025.05.12 15:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 14:56
Share of trading days is too low
2025.05.12 14:56
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.12 09:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.12 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.12 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129
30 USD par mois
21%
0
0
USD
10K
USD
20
100%
1 191
82%
100%
2.38
1.74
USD
18%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.