- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 966
Gewinntrades:
1 608 (81.79%)
Verlusttrades:
358 (18.21%)
Bester Trade:
186.08 USD
Schlechtester Trade:
-62.85 USD
Bruttoprofit:
5 667.15 USD (418 773 pips)
Bruttoverlust:
-2 321.88 USD (241 909 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (44.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
197.84 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.95%
Letzter Trade:
43 Minuten
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
14.04
Long-Positionen:
1 066 (54.22%)
Short-Positionen:
900 (45.78%)
Profit-Faktor:
2.44
Mathematische Gewinnerwartung:
1.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-169.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-203.57 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.33%
Jahresprognose:
28.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
238.27 USD (2.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.14% (238.27 USD)
Kapital:
42.85% (4 366.04 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|618
|EURJPY-VIP
|442
|GBPNZD-VIP
|375
|AUDCAD-VIP
|151
|AUDUSD-VIP
|117
|EURUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|82
|AUDNZD-VIP
|64
|EURCHF-VIP
|19
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPAUD-VIP
|483
|EURJPY-VIP
|288
|GBPNZD-VIP
|713
|AUDCAD-VIP
|292
|AUDUSD-VIP
|538
|EURUSD-VIP
|500
|AUDCHF-VIP
|268
|AUDNZD-VIP
|160
|EURCHF-VIP
|104
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPAUD-VIP
|23K
|EURJPY-VIP
|6.5K
|GBPNZD-VIP
|39K
|AUDCAD-VIP
|18K
|AUDUSD-VIP
|32K
|EURUSD-VIP
|19K
|AUDCHF-VIP
|17K
|AUDNZD-VIP
|20K
|EURCHF-VIP
|5.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +186.08 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -169.39 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen