Yui Ming Wan

YEE RLKS_8YR_1M_2M VT129

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 36%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 966
Gewinntrades:
1 608 (81.79%)
Verlusttrades:
358 (18.21%)
Bester Trade:
186.08 USD
Schlechtester Trade:
-62.85 USD
Bruttoprofit:
5 667.15 USD (418 773 pips)
Bruttoverlust:
-2 321.88 USD (241 909 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (44.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
197.84 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.95%
Letzter Trade:
43 Minuten
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
14.04
Long-Positionen:
1 066 (54.22%)
Short-Positionen:
900 (45.78%)
Profit-Faktor:
2.44
Mathematische Gewinnerwartung:
1.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-169.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-203.57 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.33%
Jahresprognose:
28.23%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
238.27 USD (2.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.14% (238.27 USD)
Kapital:
42.85% (4 366.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD-VIP 618
EURJPY-VIP 442
GBPNZD-VIP 375
AUDCAD-VIP 151
AUDUSD-VIP 117
EURUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 82
AUDNZD-VIP 64
EURCHF-VIP 19
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD-VIP 483
EURJPY-VIP 288
GBPNZD-VIP 713
AUDCAD-VIP 292
AUDUSD-VIP 538
EURUSD-VIP 500
AUDCHF-VIP 268
AUDNZD-VIP 160
EURCHF-VIP 104
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD-VIP 23K
EURJPY-VIP 6.5K
GBPNZD-VIP 39K
AUDCAD-VIP 18K
AUDUSD-VIP 32K
EURUSD-VIP 19K
AUDCHF-VIP 17K
AUDNZD-VIP 20K
EURCHF-VIP 5.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +186.08 USD
Schlechtester Trade: -63 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -169.39 USD

2025.12.18 01:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 03:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 23:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 22:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 19:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
