- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
788
利益トレード:
635 (80.58%)
損失トレード:
153 (19.42%)
ベストトレード:
1 436.34 USD
最悪のトレード:
-236.51 USD
総利益:
5 878.37 USD (177 120 pips)
総損失:
-2 215.89 USD (99 617 pips)
最大連続の勝ち:
27 (68.78 USD)
最大連続利益:
2 100.01 USD (8)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
99.41%
最大入金額:
5.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.55
長いトレード:
373 (47.34%)
短いトレード:
415 (52.66%)
プロフィットファクター:
2.65
期待されたペイオフ:
4.65 USD
平均利益:
9.26 USD
平均損失:
-14.48 USD
最大連続の負け:
9 (-1 437.44 USD)
最大連続損失:
-1 437.44 USD (9)
月間成長:
2.09%
年間予想:
25.30%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 437.44 USD (5.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.85% (1 437.44 USD)
エクイティによる:
25.55% (5 132.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|267
|EURJPY-VIP
|212
|NZDCAD-VIP
|69
|AUDCAD-VIP
|60
|USDCHF-VIP
|49
|AUDUSD-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|28
|AUDNZD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|21
|AUDCHF-VIP
|13
|CADCHF-VIP
|7
|CHFJPY-VIP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCNH-VIP
|71
|EURJPY-VIP
|357
|NZDCAD-VIP
|334
|AUDCAD-VIP
|324
|USDCHF-VIP
|674
|AUDUSD-VIP
|307
|NZDUSD-VIP
|231
|AUDNZD-VIP
|699
|EURCHF-VIP
|202
|AUDCHF-VIP
|161
|CADCHF-VIP
|293
|CHFJPY-VIP
|8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCNH-VIP
|3.1K
|EURJPY-VIP
|17K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9.6K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|8.2K
|AUDCHF-VIP
|3.9K
|CADCHF-VIP
|645
|CHFJPY-VIP
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 436.34 USD
最悪のトレード: -237 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +68.78 USD
最大連続損失: -1 437.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
