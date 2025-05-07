信号部分
信号 / MetaTrader 4 / JASON RKDM_10YR VT050
Yui Ming Wan

JASON RKDM_10YR VT050

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
33
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
787
盈利交易:
634 (80.55%)
亏损交易:
153 (19.44%)
最好交易:
1 436.34 USD
最差交易:
-236.51 USD
毛利:
5 874.98 USD (176 875 pips)
毛利亏损:
-2 215.89 USD (99 617 pips)
最大连续赢利:
27 (68.78 USD)
最大连续盈利:
2 100.01 USD (8)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.41%
最大入金加载:
5.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.55
长期交易:
373 (47.40%)
短期交易:
414 (52.60%)
利润因子:
2.65
预期回报:
4.65 USD
平均利润:
9.27 USD
平均损失:
-14.48 USD
最大连续失误:
9 (-1 437.44 USD)
最大连续亏损:
-1 437.44 USD (9)
每月增长:
5.30%
年度预测:
64.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 437.44 USD (5.85%)
相对跌幅:
结余:
5.85% (1 437.44 USD)
净值:
25.55% (5 132.03 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCNH-VIP 267
EURJPY-VIP 212
NZDCAD-VIP 68
AUDCAD-VIP 60
USDCHF-VIP 49
AUDUSD-VIP 35
NZDUSD-VIP 28
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 21
AUDCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 7
CHFJPY-VIP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCNH-VIP 71
EURJPY-VIP 357
NZDCAD-VIP 331
AUDCAD-VIP 324
USDCHF-VIP 674
AUDUSD-VIP 307
NZDUSD-VIP 231
AUDNZD-VIP 699
EURCHF-VIP 202
AUDCHF-VIP 161
CADCHF-VIP 293
CHFJPY-VIP 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCNH-VIP 3.1K
EURJPY-VIP 17K
NZDCAD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 15K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9.6K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 8.2K
AUDCHF-VIP 3.9K
CADCHF-VIP 645
CHFJPY-VIP 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 436.34 USD
最差交易: -237 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +68.78 USD
最大连续亏损: -1 437.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.07.16 05:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
JASON RKDM_10YR VT050
每月30 USD
18%
0
0
USD
20K
USD
33
100%
787
80%
99%
2.65
4.65
USD
26%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载