- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
787
盈利交易:
634 (80.55%)
亏损交易:
153 (19.44%)
最好交易:
1 436.34 USD
最差交易:
-236.51 USD
毛利:
5 874.98 USD (176 875 pips)
毛利亏损:
-2 215.89 USD (99 617 pips)
最大连续赢利:
27 (68.78 USD)
最大连续盈利:
2 100.01 USD (8)
夏普比率:
0.08
交易活动:
99.41%
最大入金加载:
5.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.55
长期交易:
373 (47.40%)
短期交易:
414 (52.60%)
利润因子:
2.65
预期回报:
4.65 USD
平均利润:
9.27 USD
平均损失:
-14.48 USD
最大连续失误:
9 (-1 437.44 USD)
最大连续亏损:
-1 437.44 USD (9)
每月增长:
5.30%
年度预测:
64.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 437.44 USD (5.85%)
相对跌幅:
结余:
5.85% (1 437.44 USD)
净值:
25.55% (5 132.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|267
|EURJPY-VIP
|212
|NZDCAD-VIP
|68
|AUDCAD-VIP
|60
|USDCHF-VIP
|49
|AUDUSD-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|28
|AUDNZD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|21
|AUDCHF-VIP
|13
|CADCHF-VIP
|7
|CHFJPY-VIP
|3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCNH-VIP
|71
|EURJPY-VIP
|357
|NZDCAD-VIP
|331
|AUDCAD-VIP
|324
|USDCHF-VIP
|674
|AUDUSD-VIP
|307
|NZDUSD-VIP
|231
|AUDNZD-VIP
|699
|EURCHF-VIP
|202
|AUDCHF-VIP
|161
|CADCHF-VIP
|293
|CHFJPY-VIP
|8
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCNH-VIP
|3.1K
|EURJPY-VIP
|17K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9.6K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|8.2K
|AUDCHF-VIP
|3.9K
|CADCHF-VIP
|645
|CHFJPY-VIP
|1.1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 436.34 USD
最差交易: -237 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +68.78 USD
最大连续亏损: -1 437.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
33
100%
787
80%
99%
2.65
4.65
USD
USD
26%
1:500