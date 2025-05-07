СигналыРазделы
Yui Ming Wan

JASON RKDM_10YR VT050

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
787
Прибыльных трейдов:
634 (80.55%)
Убыточных трейдов:
153 (19.44%)
Лучший трейд:
1 436.34 USD
Худший трейд:
-236.51 USD
Общая прибыль:
5 874.98 USD (176 875 pips)
Общий убыток:
-2 215.89 USD (99 617 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (68.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 100.01 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.41%
Макс. загрузка депозита:
5.23%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.55
Длинных трейдов:
373 (47.40%)
Коротких трейдов:
414 (52.60%)
Профит фактор:
2.65
Мат. ожидание:
4.65 USD
Средняя прибыль:
9.27 USD
Средний убыток:
-14.48 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 437.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 437.44 USD (9)
Прирост в месяц:
5.30%
Годовой прогноз:
64.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 437.44 USD (5.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.85% (1 437.44 USD)
По эквити:
25.55% (5 132.03 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCNH-VIP 267
EURJPY-VIP 212
NZDCAD-VIP 68
AUDCAD-VIP 60
USDCHF-VIP 49
AUDUSD-VIP 35
NZDUSD-VIP 28
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 21
AUDCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 7
CHFJPY-VIP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCNH-VIP 71
EURJPY-VIP 357
NZDCAD-VIP 331
AUDCAD-VIP 324
USDCHF-VIP 674
AUDUSD-VIP 307
NZDUSD-VIP 231
AUDNZD-VIP 699
EURCHF-VIP 202
AUDCHF-VIP 161
CADCHF-VIP 293
CHFJPY-VIP 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCNH-VIP 3.1K
EURJPY-VIP 17K
NZDCAD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 15K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9.6K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 8.2K
AUDCHF-VIP 3.9K
CADCHF-VIP 645
CHFJPY-VIP 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 436.34 USD
Худший трейд: -237 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +68.78 USD
Макс. убыток в серии: -1 437.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.07.16 05:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
JASON RKDM_10YR VT050
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
20K
USD
33
100%
787
80%
99%
2.65
4.65
USD
26%
1:500
