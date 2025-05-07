- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
787
Прибыльных трейдов:
634 (80.55%)
Убыточных трейдов:
153 (19.44%)
Лучший трейд:
1 436.34 USD
Худший трейд:
-236.51 USD
Общая прибыль:
5 874.98 USD (176 875 pips)
Общий убыток:
-2 215.89 USD (99 617 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (68.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 100.01 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
99.41%
Макс. загрузка депозита:
5.23%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.55
Длинных трейдов:
373 (47.40%)
Коротких трейдов:
414 (52.60%)
Профит фактор:
2.65
Мат. ожидание:
4.65 USD
Средняя прибыль:
9.27 USD
Средний убыток:
-14.48 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 437.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 437.44 USD (9)
Прирост в месяц:
5.30%
Годовой прогноз:
64.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 437.44 USD (5.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.85% (1 437.44 USD)
По эквити:
25.55% (5 132.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|267
|EURJPY-VIP
|212
|NZDCAD-VIP
|68
|AUDCAD-VIP
|60
|USDCHF-VIP
|49
|AUDUSD-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|28
|AUDNZD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|21
|AUDCHF-VIP
|13
|CADCHF-VIP
|7
|CHFJPY-VIP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCNH-VIP
|71
|EURJPY-VIP
|357
|NZDCAD-VIP
|331
|AUDCAD-VIP
|324
|USDCHF-VIP
|674
|AUDUSD-VIP
|307
|NZDUSD-VIP
|231
|AUDNZD-VIP
|699
|EURCHF-VIP
|202
|AUDCHF-VIP
|161
|CADCHF-VIP
|293
|CHFJPY-VIP
|8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCNH-VIP
|3.1K
|EURJPY-VIP
|17K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9.6K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|8.2K
|AUDCHF-VIP
|3.9K
|CADCHF-VIP
|645
|CHFJPY-VIP
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 436.34 USD
Худший трейд: -237 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +68.78 USD
Макс. убыток в серии: -1 437.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
33
100%
787
80%
99%
2.65
4.65
USD
USD
26%
1:500