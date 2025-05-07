- 자본
- 축소
트레이드:
803
이익 거래:
647 (80.57%)
손실 거래:
156 (19.43%)
최고의 거래:
1 436.34 USD
최악의 거래:
-236.51 USD
총 수익:
5 992.48 USD (180 524 pips)
총 손실:
-2 229.33 USD (100 653 pips)
연속 최대 이익:
27 (68.78 USD)
연속 최대 이익:
2 100.01 USD (8)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
99.41%
최대 입금량:
6.66%
최근 거래:
35 분 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
2.62
롱(주식매수):
381 (47.45%)
숏(주식차입매도):
422 (52.55%)
수익 요인:
2.69
기대수익:
4.69 USD
평균 이익:
9.26 USD
평균 손실:
-14.29 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 437.44 USD)
연속 최대 손실:
-1 437.44 USD (9)
월별 성장률:
2.60%
연간 예측:
31.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 437.44 USD (5.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.85% (1 437.44 USD)
자본금별:
25.55% (5 132.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|267
|EURJPY-VIP
|217
|NZDCAD-VIP
|71
|AUDCAD-VIP
|61
|USDCHF-VIP
|53
|AUDUSD-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|30
|AUDNZD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|22
|AUDCHF-VIP
|13
|CADCHF-VIP
|7
|CHFJPY-VIP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCNH-VIP
|71
|EURJPY-VIP
|363
|NZDCAD-VIP
|342
|AUDCAD-VIP
|327
|USDCHF-VIP
|742
|AUDUSD-VIP
|307
|NZDUSD-VIP
|247
|AUDNZD-VIP
|699
|EURCHF-VIP
|201
|AUDCHF-VIP
|161
|CADCHF-VIP
|293
|CHFJPY-VIP
|8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCNH-VIP
|3.1K
|EURJPY-VIP
|17K
|NZDCAD-VIP
|13K
|AUDCAD-VIP
|13K
|USDCHF-VIP
|16K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|10K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|8.6K
|AUDCHF-VIP
|3.9K
|CADCHF-VIP
|645
|CHFJPY-VIP
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 436.34 USD
최악의 거래: -237 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +68.78 USD
연속 최대 손실: -1 437.44 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
