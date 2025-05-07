시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / JASON RKDM_10YR VT050
Yui Ming Wan

JASON RKDM_10YR VT050

Yui Ming Wan
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 19%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
803
이익 거래:
647 (80.57%)
손실 거래:
156 (19.43%)
최고의 거래:
1 436.34 USD
최악의 거래:
-236.51 USD
총 수익:
5 992.48 USD (180 524 pips)
총 손실:
-2 229.33 USD (100 653 pips)
연속 최대 이익:
27 (68.78 USD)
연속 최대 이익:
2 100.01 USD (8)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
99.41%
최대 입금량:
6.66%
최근 거래:
35 분 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
2.62
롱(주식매수):
381 (47.45%)
숏(주식차입매도):
422 (52.55%)
수익 요인:
2.69
기대수익:
4.69 USD
평균 이익:
9.26 USD
평균 손실:
-14.29 USD
연속 최대 손실:
9 (-1 437.44 USD)
연속 최대 손실:
-1 437.44 USD (9)
월별 성장률:
2.60%
연간 예측:
31.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 437.44 USD (5.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.85% (1 437.44 USD)
자본금별:
25.55% (5 132.03 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDCNH-VIP 267
EURJPY-VIP 217
NZDCAD-VIP 71
AUDCAD-VIP 61
USDCHF-VIP 53
AUDUSD-VIP 35
NZDUSD-VIP 30
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 22
AUDCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 7
CHFJPY-VIP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDCNH-VIP 71
EURJPY-VIP 363
NZDCAD-VIP 342
AUDCAD-VIP 327
USDCHF-VIP 742
AUDUSD-VIP 307
NZDUSD-VIP 247
AUDNZD-VIP 699
EURCHF-VIP 201
AUDCHF-VIP 161
CADCHF-VIP 293
CHFJPY-VIP 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDCNH-VIP 3.1K
EURJPY-VIP 17K
NZDCAD-VIP 13K
AUDCAD-VIP 13K
USDCHF-VIP 16K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 10K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 8.6K
AUDCHF-VIP 3.9K
CADCHF-VIP 645
CHFJPY-VIP 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 436.34 USD
최악의 거래: -237 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +68.78 USD
연속 최대 손실: -1 437.44 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.07.16 05:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
JASON RKDM_10YR VT050
월별 30 USD
19%
0
0
USD
20K
USD
35
100%
803
80%
99%
2.68
4.69
USD
26%
1:500
