SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / JASON RKDM_10YR VT050
Yui Ming Wan

JASON RKDM_10YR VT050

Yui Ming Wan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
788
Gewinntrades:
635 (80.58%)
Verlusttrades:
153 (19.42%)
Bester Trade:
1 436.34 USD
Schlechtester Trade:
-236.51 USD
Bruttoprofit:
5 878.37 USD (177 120 pips)
Bruttoverlust:
-2 215.89 USD (99 617 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (68.78 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 100.01 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
99.41%
Max deposit load:
5.23%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
2.55
Long-Positionen:
373 (47.34%)
Short-Positionen:
415 (52.66%)
Profit-Faktor:
2.65
Mathematische Gewinnerwartung:
4.65 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-14.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 437.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 437.44 USD (9)
Wachstum pro Monat :
2.09%
Jahresprognose:
25.30%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 437.44 USD (5.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.85% (1 437.44 USD)
Kapital:
25.55% (5 132.03 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCNH-VIP 267
EURJPY-VIP 212
NZDCAD-VIP 69
AUDCAD-VIP 60
USDCHF-VIP 49
AUDUSD-VIP 35
NZDUSD-VIP 28
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 21
AUDCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 7
CHFJPY-VIP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCNH-VIP 71
EURJPY-VIP 357
NZDCAD-VIP 334
AUDCAD-VIP 324
USDCHF-VIP 674
AUDUSD-VIP 307
NZDUSD-VIP 231
AUDNZD-VIP 699
EURCHF-VIP 202
AUDCHF-VIP 161
CADCHF-VIP 293
CHFJPY-VIP 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCNH-VIP 3.1K
EURJPY-VIP 17K
NZDCAD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 15K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9.6K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 8.2K
AUDCHF-VIP 3.9K
CADCHF-VIP 645
CHFJPY-VIP 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 436.34 USD
Schlechtester Trade: -237 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +68.78 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 437.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.07.16 05:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
JASON RKDM_10YR VT050
30 USD pro Monat
18%
0
0
USD
20K
USD
34
100%
788
80%
99%
2.65
4.65
USD
26%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.