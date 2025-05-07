SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JASON RKDM_10YR VT050
Yui Ming Wan

JASON RKDM_10YR VT050

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
VTMarkets-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
531
Profit Trade:
438 (82.48%)
Loss Trade:
93 (17.51%)
Best Trade:
111.32 USD
Worst Trade:
-24.21 USD
Profitto lordo:
2 399.54 USD (116 669 pips)
Perdita lorda:
-488.93 USD (52 415 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (68.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
142.72 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
99.41%
Massimo carico di deposito:
1.03%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
35.75
Long Trade:
252 (47.46%)
Short Trade:
279 (52.54%)
Fattore di profitto:
4.91
Profitto previsto:
3.60 USD
Profitto medio:
5.48 USD
Perdita media:
-5.26 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.87 USD (3)
Crescita mensile:
1.96%
Previsione annuale:
23.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
53.44 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.26% (53.44 USD)
Per equità:
4.57% (930.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCNH-VIP 200
EURJPY-VIP 131
NZDCAD-VIP 44
AUDCAD-VIP 37
USDCHF-VIP 34
AUDUSD-VIP 27
NZDUSD-VIP 23
EURCHF-VIP 17
AUDCHF-VIP 7
AUDNZD-VIP 7
CHFJPY-VIP 3
CADCHF-VIP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCNH-VIP 60
EURJPY-VIP 186
NZDCAD-VIP 203
AUDCAD-VIP 209
USDCHF-VIP 508
AUDUSD-VIP 238
NZDUSD-VIP 193
EURCHF-VIP 155
AUDCHF-VIP 105
AUDNZD-VIP 39
CHFJPY-VIP 8
CADCHF-VIP 8
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCNH-VIP 878
EURJPY-VIP 8.4K
NZDCAD-VIP 8.6K
AUDCAD-VIP 6.4K
USDCHF-VIP 11K
AUDUSD-VIP 9.6K
NZDUSD-VIP 8.6K
EURCHF-VIP 6.9K
AUDCHF-VIP 1.9K
AUDNZD-VIP 1.8K
CHFJPY-VIP 1.1K
CADCHF-VIP 340
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.32 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +68.78 USD
Massima perdita consecutiva: -37.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.16 05:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JASON RKDM_10YR VT050
30USD al mese
10%
0
0
USD
20K
USD
21
100%
531
82%
99%
4.90
3.60
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.