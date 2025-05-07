SinaisSeções
Yui Ming Wan

JASON RKDM_10YR VT050

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
788
Negociações com lucro:
635 (80.58%)
Negociações com perda:
153 (19.42%)
Melhor negociação:
1 436.34 USD
Pior negociação:
-236.51 USD
Lucro bruto:
5 878.37 USD (177 120 pips)
Perda bruta:
-2 215.89 USD (99 617 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (68.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 100.01 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.41%
Depósito máximo carregado:
5.23%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.55
Negociações longas:
373 (47.34%)
Negociações curtas:
415 (52.66%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
4.65 USD
Lucro médio:
9.26 USD
Perda média:
-14.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 437.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 437.44 USD (9)
Crescimento mensal:
2.09%
Previsão anual:
25.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 437.44 USD (5.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.85% (1 437.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.55% (5 132.03 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCNH-VIP 267
EURJPY-VIP 212
NZDCAD-VIP 69
AUDCAD-VIP 60
USDCHF-VIP 49
AUDUSD-VIP 35
NZDUSD-VIP 28
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 21
AUDCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 7
CHFJPY-VIP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCNH-VIP 71
EURJPY-VIP 357
NZDCAD-VIP 334
AUDCAD-VIP 324
USDCHF-VIP 674
AUDUSD-VIP 307
NZDUSD-VIP 231
AUDNZD-VIP 699
EURCHF-VIP 202
AUDCHF-VIP 161
CADCHF-VIP 293
CHFJPY-VIP 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCNH-VIP 3.1K
EURJPY-VIP 17K
NZDCAD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 15K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9.6K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 8.2K
AUDCHF-VIP 3.9K
CADCHF-VIP 645
CHFJPY-VIP 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 436.34 USD
Pior negociação: -237 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +68.78 USD
Máxima perda consecutiva: -1 437.44 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.07.16 05:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
