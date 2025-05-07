- Crescimento
- Rebaixamento
Negociações:
788
Negociações com lucro:
635 (80.58%)
Negociações com perda:
153 (19.42%)
Melhor negociação:
1 436.34 USD
Pior negociação:
-236.51 USD
Lucro bruto:
5 878.37 USD (177 120 pips)
Perda bruta:
-2 215.89 USD (99 617 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (68.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 100.01 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
99.41%
Depósito máximo carregado:
5.23%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.55
Negociações longas:
373 (47.34%)
Negociações curtas:
415 (52.66%)
Fator de lucro:
2.65
Valor esperado:
4.65 USD
Lucro médio:
9.26 USD
Perda média:
-14.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 437.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 437.44 USD (9)
Crescimento mensal:
2.09%
Previsão anual:
25.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 437.44 USD (5.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.85% (1 437.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.55% (5 132.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCNH-VIP
|267
|EURJPY-VIP
|212
|NZDCAD-VIP
|69
|AUDCAD-VIP
|60
|USDCHF-VIP
|49
|AUDUSD-VIP
|35
|NZDUSD-VIP
|28
|AUDNZD-VIP
|24
|EURCHF-VIP
|21
|AUDCHF-VIP
|13
|CADCHF-VIP
|7
|CHFJPY-VIP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCNH-VIP
|71
|EURJPY-VIP
|357
|NZDCAD-VIP
|334
|AUDCAD-VIP
|324
|USDCHF-VIP
|674
|AUDUSD-VIP
|307
|NZDUSD-VIP
|231
|AUDNZD-VIP
|699
|EURCHF-VIP
|202
|AUDCHF-VIP
|161
|CADCHF-VIP
|293
|CHFJPY-VIP
|8
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCNH-VIP
|3.1K
|EURJPY-VIP
|17K
|NZDCAD-VIP
|12K
|AUDCAD-VIP
|12K
|USDCHF-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|12K
|NZDUSD-VIP
|9.6K
|AUDNZD-VIP
|-18K
|EURCHF-VIP
|8.2K
|AUDCHF-VIP
|3.9K
|CADCHF-VIP
|645
|CHFJPY-VIP
|1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 436.34 USD
Pior negociação: -237 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +68.78 USD
Máxima perda consecutiva: -1 437.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
