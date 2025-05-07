SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / JASON RKDM_10YR VT050
Yui Ming Wan

JASON RKDM_10YR VT050

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 18%
VTMarkets-Live 4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
788
Transacciones Rentables:
635 (80.58%)
Transacciones Irrentables:
153 (19.42%)
Mejor transacción:
1 436.34 USD
Peor transacción:
-236.51 USD
Beneficio Bruto:
5 878.37 USD (177 120 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 215.89 USD (99 617 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (68.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 100.01 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
99.41%
Carga máxima del depósito:
5.23%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
2.55
Transacciones Largas:
373 (47.34%)
Transacciones Cortas:
415 (52.66%)
Factor de Beneficio:
2.65
Beneficio Esperado:
4.65 USD
Beneficio medio:
9.26 USD
Pérdidas medias:
-14.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 437.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 437.44 USD (9)
Crecimiento al mes:
2.09%
Pronóstico anual:
25.30%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 437.44 USD (5.85%)
Reducción relativa:
De balance:
5.85% (1 437.44 USD)
De fondos:
25.55% (5 132.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCNH-VIP 267
EURJPY-VIP 212
NZDCAD-VIP 69
AUDCAD-VIP 60
USDCHF-VIP 49
AUDUSD-VIP 35
NZDUSD-VIP 28
AUDNZD-VIP 24
EURCHF-VIP 21
AUDCHF-VIP 13
CADCHF-VIP 7
CHFJPY-VIP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCNH-VIP 71
EURJPY-VIP 357
NZDCAD-VIP 334
AUDCAD-VIP 324
USDCHF-VIP 674
AUDUSD-VIP 307
NZDUSD-VIP 231
AUDNZD-VIP 699
EURCHF-VIP 202
AUDCHF-VIP 161
CADCHF-VIP 293
CHFJPY-VIP 8
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCNH-VIP 3.1K
EURJPY-VIP 17K
NZDCAD-VIP 12K
AUDCAD-VIP 12K
USDCHF-VIP 15K
AUDUSD-VIP 12K
NZDUSD-VIP 9.6K
AUDNZD-VIP -18K
EURCHF-VIP 8.2K
AUDCHF-VIP 3.9K
CADCHF-VIP 645
CHFJPY-VIP 1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 436.34 USD
Peor transacción: -237 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +68.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 437.44 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.07.16 05:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.15 03:14
No swaps are charged
2025.07.10 01:34
No swaps are charged on the signal account
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 21:51
No swaps are charged
2025.05.27 12:47
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 10:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.07 14:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.07 14:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
JASON RKDM_10YR VT050
30 USD al mes
18%
0
0
USD
20K
USD
34
100%
788
80%
99%
2.65
4.65
USD
26%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.