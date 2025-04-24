シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BIGFISH PREMIUM DOLLARS
Omeh Philip

BIGFISH PREMIUM DOLLARS

Omeh Philip
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 283%
Monaxa-Real 1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
324
利益トレード:
249 (76.85%)
損失トレード:
75 (23.15%)
ベストトレード:
60.30 USD
最悪のトレード:
-13.53 USD
総利益:
948.22 USD (60 488 pips)
総損失:
-323.96 USD (29 658 pips)
最大連続の勝ち:
36 (192.60 USD)
最大連続利益:
192.60 USD (36)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
84.24%
最大入金額:
25.97%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
7.27
長いトレード:
243 (75.00%)
短いトレード:
81 (25.00%)
プロフィットファクター:
2.93
期待されたペイオフ:
1.93 USD
平均利益:
3.81 USD
平均損失:
-4.32 USD
最大連続の負け:
15 (-85.82 USD)
最大連続損失:
-85.82 USD (15)
月間成長:
7.99%
年間予想:
96.97%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
85.82 USD (16.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.26% (85.82 USD)
エクイティによる:
47.29% (228.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 202
GBPUSD 70
EURUSD 41
XAUUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 579
GBPUSD 85
EURUSD -61
XAUUSD 21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 34K
GBPUSD 2.4K
EURUSD -7.1K
XAUUSD 1.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +60.30 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +192.60 USD
最大連続損失: -85.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monaxa-Real 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
レビューなし
2025.10.14 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 18:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 18:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 15:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 16:31
Share of trading days is too low
2025.04.24 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.24 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
