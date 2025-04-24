- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
324
利益トレード:
249 (76.85%)
損失トレード:
75 (23.15%)
ベストトレード:
60.30 USD
最悪のトレード:
-13.53 USD
総利益:
948.22 USD (60 488 pips)
総損失:
-323.96 USD (29 658 pips)
最大連続の勝ち:
36 (192.60 USD)
最大連続利益:
192.60 USD (36)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
84.24%
最大入金額:
25.97%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
7.27
長いトレード:
243 (75.00%)
短いトレード:
81 (25.00%)
プロフィットファクター:
2.93
期待されたペイオフ:
1.93 USD
平均利益:
3.81 USD
平均損失:
-4.32 USD
最大連続の負け:
15 (-85.82 USD)
最大連続損失:
-85.82 USD (15)
月間成長:
7.99%
年間予想:
96.97%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
85.82 USD (16.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.26% (85.82 USD)
エクイティによる:
47.29% (228.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|202
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|41
|XAUUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|579
|GBPUSD
|85
|EURUSD
|-61
|XAUUSD
|21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|34K
|GBPUSD
|2.4K
|EURUSD
|-7.1K
|XAUUSD
|1.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.30 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +192.60 USD
最大連続損失: -85.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Monaxa-Real 1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
283%
0
0
USD
USD
477
USD
USD
35
99%
324
76%
84%
2.92
1.93
USD
USD
47%
1:500