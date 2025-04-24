SinaisSeções
Omeh Philip

BIGFISH PREMIUM DOLLARS

Omeh Philip
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 283%
Monaxa-Real 1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
324
Negociações com lucro:
249 (76.85%)
Negociações com perda:
75 (23.15%)
Melhor negociação:
60.30 USD
Pior negociação:
-13.53 USD
Lucro bruto:
948.22 USD (60 488 pips)
Perda bruta:
-323.96 USD (29 658 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (192.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
192.60 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
84.24%
Depósito máximo carregado:
25.97%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
7.27
Negociações longas:
243 (75.00%)
Negociações curtas:
81 (25.00%)
Fator de lucro:
2.93
Valor esperado:
1.93 USD
Lucro médio:
3.81 USD
Perda média:
-4.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-85.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.82 USD (15)
Crescimento mensal:
8.19%
Previsão anual:
101.77%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
85.82 USD (16.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.26% (85.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.29% (228.82 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 202
GBPUSD 70
EURUSD 41
XAUUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 579
GBPUSD 85
EURUSD -61
XAUUSD 21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 34K
GBPUSD 2.4K
EURUSD -7.1K
XAUUSD 1.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.30 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +192.60 USD
Máxima perda consecutiva: -85.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monaxa-Real 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
2025.10.14 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 18:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 18:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 15:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 16:31
Share of trading days is too low
2025.04.24 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.24 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.