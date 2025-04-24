- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
324
Negociações com lucro:
249 (76.85%)
Negociações com perda:
75 (23.15%)
Melhor negociação:
60.30 USD
Pior negociação:
-13.53 USD
Lucro bruto:
948.22 USD (60 488 pips)
Perda bruta:
-323.96 USD (29 658 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
36 (192.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
192.60 USD (36)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
84.24%
Depósito máximo carregado:
25.97%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
7.27
Negociações longas:
243 (75.00%)
Negociações curtas:
81 (25.00%)
Fator de lucro:
2.93
Valor esperado:
1.93 USD
Lucro médio:
3.81 USD
Perda média:
-4.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-85.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.82 USD (15)
Crescimento mensal:
8.19%
Previsão anual:
101.77%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
85.82 USD (16.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.26% (85.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.29% (228.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|202
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|41
|XAUUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|579
|GBPUSD
|85
|EURUSD
|-61
|XAUUSD
|21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|34K
|GBPUSD
|2.4K
|EURUSD
|-7.1K
|XAUUSD
|1.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.30 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 36
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +192.60 USD
Máxima perda consecutiva: -85.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monaxa-Real 1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
283%
0
0
USD
USD
477
USD
USD
35
99%
324
76%
84%
2.92
1.93
USD
USD
47%
1:500