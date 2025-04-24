- Прирост
Всего трейдов:
324
Прибыльных трейдов:
249 (76.85%)
Убыточных трейдов:
75 (23.15%)
Лучший трейд:
60.30 USD
Худший трейд:
-13.53 USD
Общая прибыль:
948.22 USD (60 488 pips)
Общий убыток:
-323.96 USD (29 658 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (192.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
192.60 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
84.24%
Макс. загрузка депозита:
25.97%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.27
Длинных трейдов:
243 (75.00%)
Коротких трейдов:
81 (25.00%)
Профит фактор:
2.93
Мат. ожидание:
1.93 USD
Средняя прибыль:
3.81 USD
Средний убыток:
-4.32 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-85.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.82 USD (15)
Прирост в месяц:
18.81%
Годовой прогноз:
228.25%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
85.82 USD (16.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.26% (85.82 USD)
По эквити:
47.29% (228.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|202
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|41
|XAUUSD
|11
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|579
|GBPUSD
|85
|EURUSD
|-61
|XAUUSD
|21
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|34K
|GBPUSD
|2.4K
|EURUSD
|-7.1K
|XAUUSD
|1.4K
Лучший трейд: +60.30 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +192.60 USD
Макс. убыток в серии: -85.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monaxa-Real 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Website: www.trendkingsfx.com
