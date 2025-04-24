СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BIGFISH PREMIUM DOLLARS
Omeh Philip

BIGFISH PREMIUM DOLLARS

Omeh Philip
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 283%
Monaxa-Real 1
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
324
Прибыльных трейдов:
249 (76.85%)
Убыточных трейдов:
75 (23.15%)
Лучший трейд:
60.30 USD
Худший трейд:
-13.53 USD
Общая прибыль:
948.22 USD (60 488 pips)
Общий убыток:
-323.96 USD (29 658 pips)
Макс. серия выигрышей:
36 (192.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
192.60 USD (36)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
84.24%
Макс. загрузка депозита:
25.97%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.27
Длинных трейдов:
243 (75.00%)
Коротких трейдов:
81 (25.00%)
Профит фактор:
2.93
Мат. ожидание:
1.93 USD
Средняя прибыль:
3.81 USD
Средний убыток:
-4.32 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-85.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.82 USD (15)
Прирост в месяц:
18.81%
Годовой прогноз:
228.25%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
85.82 USD (16.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.26% (85.82 USD)
По эквити:
47.29% (228.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 202
GBPUSD 70
EURUSD 41
XAUUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 579
GBPUSD 85
EURUSD -61
XAUUSD 21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 34K
GBPUSD 2.4K
EURUSD -7.1K
XAUUSD 1.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.30 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 36
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +192.60 USD
Макс. убыток в серии: -85.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Monaxa-Real 1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Нет отзывов
2025.10.14 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.14 05:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.12 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 18:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 01:09
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.14 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 19:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 18:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 15:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.29 09:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.24 16:31
Share of trading days is too low
2025.04.24 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.24 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BIGFISH PREMIUM DOLLARS
30 USD в месяц
283%
0
0
USD
477
USD
35
99%
324
76%
84%
2.92
1.93
USD
47%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.