Total de Trades:
324
Transacciones Rentables:
249 (76.85%)
Transacciones Irrentables:
75 (23.15%)
Mejor transacción:
60.30 USD
Peor transacción:
-13.53 USD
Beneficio Bruto:
948.22 USD (60 488 pips)
Pérdidas Brutas:
-323.96 USD (29 658 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (192.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
192.60 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
84.24%
Carga máxima del depósito:
25.97%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
7.27
Transacciones Largas:
243 (75.00%)
Transacciones Cortas:
81 (25.00%)
Factor de Beneficio:
2.93
Beneficio Esperado:
1.93 USD
Beneficio medio:
3.81 USD
Pérdidas medias:
-4.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-85.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85.82 USD (15)
Crecimiento al mes:
8.39%
Pronóstico anual:
101.77%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
85.82 USD (16.57%)
Reducción relativa:
De balance:
14.26% (85.82 USD)
De fondos:
47.29% (228.82 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|202
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|41
|XAUUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|579
|GBPUSD
|85
|EURUSD
|-61
|XAUUSD
|21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|34K
|GBPUSD
|2.4K
|EURUSD
|-7.1K
|XAUUSD
|1.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Mejor transacción: +60.30 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +192.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -85.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monaxa-Real 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
