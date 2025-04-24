SeñalesSecciones
Omeh Philip

BIGFISH PREMIUM DOLLARS

Omeh Philip
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 283%
Monaxa-Real 1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
324
Transacciones Rentables:
249 (76.85%)
Transacciones Irrentables:
75 (23.15%)
Mejor transacción:
60.30 USD
Peor transacción:
-13.53 USD
Beneficio Bruto:
948.22 USD (60 488 pips)
Pérdidas Brutas:
-323.96 USD (29 658 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
36 (192.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
192.60 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.27
Actividad comercial:
84.24%
Carga máxima del depósito:
25.97%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
7.27
Transacciones Largas:
243 (75.00%)
Transacciones Cortas:
81 (25.00%)
Factor de Beneficio:
2.93
Beneficio Esperado:
1.93 USD
Beneficio medio:
3.81 USD
Pérdidas medias:
-4.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-85.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85.82 USD (15)
Crecimiento al mes:
8.39%
Pronóstico anual:
101.77%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
85.82 USD (16.57%)
Reducción relativa:
De balance:
14.26% (85.82 USD)
De fondos:
47.29% (228.82 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 202
GBPUSD 70
EURUSD 41
XAUUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 579
GBPUSD 85
EURUSD -61
XAUUSD 21
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 34K
GBPUSD 2.4K
EURUSD -7.1K
XAUUSD 1.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.30 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +192.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -85.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Monaxa-Real 1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BIGFISH PREMIUM DOLLARS
30 USD al mes
283%
0
0
USD
477
USD
35
99%
324
76%
84%
2.92
1.93
USD
47%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.