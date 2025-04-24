- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
263
Profit Trade:
204 (77.56%)
Loss Trade:
59 (22.43%)
Best Trade:
59.06 USD
Worst Trade:
-13.53 USD
Profitto lordo:
638.19 USD (44 882 pips)
Perdita lorda:
-287.73 USD (25 346 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (192.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
192.60 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
86.55%
Massimo carico di deposito:
25.97%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.08
Long Trade:
182 (69.20%)
Short Trade:
81 (30.80%)
Fattore di profitto:
2.22
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-4.88 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-85.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-85.82 USD (15)
Crescita mensile:
16.76%
Previsione annuale:
203.41%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
85.82 USD (16.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.26% (85.82 USD)
Per equità:
47.29% (228.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|142
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|41
|XAUUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|307
|GBPUSD
|85
|EURUSD
|-61
|XAUUSD
|19
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|23K
|GBPUSD
|2.4K
|EURUSD
|-7.1K
|XAUUSD
|1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.06 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +192.60 USD
Massima perdita consecutiva: -85.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monaxa-Real 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
109%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
23
99%
263
77%
87%
2.21
1.33
USD
USD
47%
1:500