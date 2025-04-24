- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
324
盈利交易:
249 (76.85%)
亏损交易:
75 (23.15%)
最好交易:
60.30 USD
最差交易:
-13.53 USD
毛利:
948.22 USD (60 488 pips)
毛利亏损:
-323.96 USD (29 658 pips)
最大连续赢利:
36 (192.60 USD)
最大连续盈利:
192.60 USD (36)
夏普比率:
0.27
交易活动:
84.24%
最大入金加载:
25.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.27
长期交易:
243 (75.00%)
短期交易:
81 (25.00%)
利润因子:
2.93
预期回报:
1.93 USD
平均利润:
3.81 USD
平均损失:
-4.32 USD
最大连续失误:
15 (-85.82 USD)
最大连续亏损:
-85.82 USD (15)
每月增长:
7.67%
年度预测:
93.09%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
85.82 USD (16.57%)
相对跌幅:
结余:
14.26% (85.82 USD)
净值:
47.29% (228.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|202
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|41
|XAUUSD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|579
|GBPUSD
|85
|EURUSD
|-61
|XAUUSD
|21
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|34K
|GBPUSD
|2.4K
|EURUSD
|-7.1K
|XAUUSD
|1.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.30 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +192.60 USD
最大连续亏损: -85.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Monaxa-Real 1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Join our system with over 5 years trading history.
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
Website: www.trendkingsfx.com
Telegram : t.me/trendkingsmoney
没有评论
