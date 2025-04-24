- 자본
- 축소
트레이드:
336
이익 거래:
257 (76.48%)
손실 거래:
79 (23.51%)
최고의 거래:
60.30 USD
최악의 거래:
-13.53 USD
총 수익:
956.40 USD (80 842 pips)
총 손실:
-324.75 USD (36 525 pips)
연속 최대 이익:
36 (192.60 USD)
연속 최대 이익:
192.60 USD (36)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
82.02%
최대 입금량:
25.97%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
7.36
롱(주식매수):
255 (75.89%)
숏(주식차입매도):
81 (24.11%)
수익 요인:
2.95
기대수익:
1.88 USD
평균 이익:
3.72 USD
평균 손실:
-4.11 USD
연속 최대 손실:
15 (-85.82 USD)
연속 최대 손실:
-85.82 USD (15)
월별 성장률:
8.69%
연간 예측:
105.46%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
85.82 USD (16.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.26% (85.82 USD)
자본금별:
47.29% (228.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|204
|GBPUSD
|70
|EURUSD
|41
|XAUUSD
|11
|US30
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|580
|GBPUSD
|85
|EURUSD
|-61
|XAUUSD
|21
|US30
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|35K
|GBPUSD
|2.4K
|EURUSD
|-7.1K
|XAUUSD
|1.4K
|US30
|13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.30 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 36
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +192.60 USD
연속 최대 손실: -85.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Monaxa-Real 1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
